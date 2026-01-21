Körülnézés nélkül fordult ki a főútra: kitalálod, milyen autó elé vágott be?

Tatabányán készült az alábbi felvétel, amelyen egy fehér Opel Corsa elsőbbségadás helyett lassítás nélkül hajtott ki a főútra, eközben bevágott egy szabályosan közlekedő autó elé. A védett úton érkező, fékezésre kényszerített jármű azonban egy álcázott járőrautó volt, a benne ülő rendőrök így azonnal félre is állították a veszélyes helyzetet okozó vezetőt. A 47 éves sofőr a szabálysértést elismerte, végül helyszíni bírságot kapott.