Körülnézés nélkül fordult ki a főútra: kitalálod, milyen autó elé vágott be?

Drága figyelmetlenségnek bizonyult lassítás nélkül bevágni a szürke autó elé

Németh Kornél 0 , , , , , ,

Az Opel Corsa sofőrje a helyszínen elismerte a szabálytalanságot, a felvétel alapján nehéz is lett volna kimagyarázni.

Tatabányán készült az alábbi felvétel, amelyen egy fehér Opel Corsa elsőbbségadás helyett lassítás nélkül hajtott ki a főútra, eközben bevágott egy szabályosan közlekedő autó elé. A védett úton érkező, fékezésre kényszerített jármű azonban egy álcázott járőrautó volt, a benne ülő rendőrök így azonnal félre is állították a veszélyes helyzetet okozó vezetőt. A 47 éves sofőr a szabálysértést elismerte, végül helyszíni bírságot kapott.

