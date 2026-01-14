Nem tökölt a kamion mögött: a hóban kapták gyorshajtáson a Teslát!

A hóhelyzet idején, csúszós útviszonyok mellett 60 km/h helyett 125 km/órával hasított a Tesla Csongrád-Csanád vármegyében, ráadásul egy híd közelében, ahol fokozott csúszásveszélyre lehet számítani. A sebességmérő kamera elől azonban még így sem sikerült elmenekülni, ezért a jármű üzemben tartója 140 ezer forintos bírságra számíthat. Hozzá kell viszont tenni, hogy ezerszer kellemesebb meglepetés lesz a postaládában a csekk, mintha jeges úton a fékre lépve kellett volna rájönnie, hogy mennyire tehetetlen a közel két tonnás villanyautója. Hiába ugyanis a modern vezetéssegédek, 125 km/h sebességnél a féktávolság jeges úton elméletben nagyjából 660 méter! Gyakorlatban persze ennél jóval rövidebb, csak az első komolyabb tereptárgyig, kamionig vagy legjobb esetben árokig tart. Megéri ilyenkor is sietni?