Nyílegyenes szakaszon dobta el az autót, kis híján halálos baleset lett a vége!

Az eset több szempontból is felháborító és elszomorító egyben. Egyrészt a tettes soha életében nem rendelkezett vezetői engedéllyel, másrészt egy nyílegyenes szakaszon, senkitől sem zavartatva vesztette el a kontrollt az autó felett. Szemből éppen a megcsúszáskor érkezett egy másik gépkocsi, amelynek nekicsapódott az elkövető, majd a vétlen autós magával sodorta az út szélén várakozó személyt is. A rendőrség tájékoztatása szerint őt és a balesetet elszenvedő autóból az egyik utast súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az eset kapcsán nem csak a Tolna vármegyei rendőrség, de a Police.hu is közölt részleteket - utóbbi a helyszínelés során készült fotókat is megosztott. Emellett a közleményben kiemelték, nem először került a törvénnyel összetűzésbe az elkövető.

A balesetet okozó 22 éves helyi sofőrt a rendőrök jól ismerték. Számos alkalommal intézkedtek vele szemben mind vagyon elleni bűncselekmények, mind engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt. A baleset után a férfit a tamási rendőrök őrizetbe vették, és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt bíróság elé állították, ahol 15 nap elzárást kapott - írja a Police.hu.