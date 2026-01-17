Új márkával bővült a magyar mentősök flottája!

Újabb 38 mentőautót cserélt le az OMSZ, amelyek helyére vadiújak álltak szolgálatba csütörtökön - derült ki az Országos Mentőszolgálat közösségi médiás bejegyzéséből. A felvételeken jól látható, hogy az új szerzemények MAN TGE típusú gépjárművek, ilyen pedig korábban még sosem szolgált a hazai mentőállományban.Bár az OMSZ nem közölte pontosan milyen hajtáslánccal rendelkeznek az újdonságok, az általunk lekérdezett mentőautók kivétel nélkül 2,0 literes, 163 lóerős dízelmotorral rendelkeznek, amely csúcsnyomatéka 410 newtonméter. Opcionálisan hatgangos manuális, vagy nyolcfokozatú automatával gyártják a szóban forgó TGE kishaszongépjárműveket. Ennél viszont jelen esetben sokkal fontosabb, hogy az OMSZ számára felkészített modelleket a legkorszerűbb életmentő berendezésekkel látták el. Ilyen például az elektromos mozgatású hordágy, amely a beteg és a mentős szempontjából is jelentős könnyebbséget jelent.Érdekesség, hogy a most szolgálatba állt MAN TGE mentőautók is megkapták az MA kezdetű rendszámot, amelyet csak és kizárólag az életmentők használhatnak Magyarországon, Hasonló elven az RA felségjelzés csak rendőrjárműre kerülhet, de az adóhatóság és a büntetés-végrehajtás is rendelkezik egyedi azonosítóval. Ezzel szemben a tűzoltóknak (a katasztrófavédelem járműveinek) nincs külön rendszám fenntartva.