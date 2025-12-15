Videó: így szállt el a nedves aszfalt miatt az M3-as autópályán a sportkocsi!

A nedves aszfalt bizony más tapadási viszonyokkal bír, jól mutatja ezt az alábbi videó is

Egy apró hiba miatt került bajba annak a sportkocsinak a vezetője, amely az M3-as autópályán állt keresztbe, kis híján komoly balesetet okozva ezzel. Íme a videó!

Az alábbi esetet az MKIF forgalomfigyelő kamerája rögzítette, az M3-as autópályán. A videón jól látszik, amint a belső sávban érkező kupé a külső felé kezdett húzni, majd csak ezt követően észlelhette, hogy mellette is érkezik egy gépkocsi. A hirtelen kormánymozdulat hatására a belső sávban érkező kocsi megcsúszott, majd a menetiránnyal szembeállva az árokba csapódott, miközben kidöntött egy kilométerszelvényt jelző táblát. Az MKIF bejegyzésében nem említette, hogy bárki is megsérült volna a balesetben. Ezzel együtt az útkezelő mindenkit figyelmeztet az útviszonyoknak megfelelő sebesség megválasztására, valamint az évszakhoz illő abroncsok használatára.

