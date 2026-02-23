Cimke
#kompakt
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 02. 23.
Ennek az autónak kell a Ceed helyébe lépnie! Itthon a Kia új kompaktja!
Legyen mindig B-terved. A Kiának volt, ezért érkezik hozzánk is a kompakt K4-es, elsőként ferdehtáú, ötajtósként, később pedig jön a kombi is.
2025. 07. 10.
Autós porszívó, ami egy hajóval is elbír? Létezik!
Az otthoni porszívó erejével az autópályán vagy a kikötőben: a Dyson Car+Boat az ideális társ autók, hajók, és a mindennapi gyors takarítások során.
2025. 07. 01.
Elkészült az egymilliomodik BYD Dolphin Surf!
Rekordidő alatt, mindössze 27 hónappal a premier után készült el az egymilliomodik példány a BYD Dolphin Surf modellből, így ez lett a szegmens történetének leggyorsabban fogyó modellje.
2025. 06. 18.
Győr új büszkesége testközelből: íme az új Audi Q3!
Ingolstadtban jártunk az új Audi Q3 nemzetközi bemutatóján. Az első sorból nézhettük végig a világpremiert, miután közelebbről is megismerkedtünk az újdonsággal.
2025. 03. 07.
Elérkezett a vég: novembertől Európában sem árul hagyományos autót a Ford
A Mondeo, a Fiesta, majd a Focus megszűnésével a Ford teljesen elengedte a hétköznapi autókat az európai piacon is.
2025. 01. 08.
Kicsi BMW is tud nagy élmény lenni!
Kedves prémiumautó vásárlók! Nem muszáj ám mindig divatterepjáróban gondolkodni! Tudom, édeskevés lesz ez most ahhoz, hogy lebeszéljelek róluk, de nagyon örülök, hogy a BMW az alsó középkategóriában is jelen van, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe.
2024. 11. 06.
Tényleg felköthetik a gatyát az EU autógyártók? – BYD Dolphin
A termetes SUV-okkal szemben a Dolphin egy merőben más célközönséget igyekszik megszólítani, az eladások alapján sikerrel. Tényleg ennyire jó?
2024. 09. 29.
Sportos, nagy és olcsó: ez az MG GT
Megint egy olyan modellt mutatott be az MG, ami az európai forgalmazás esetén sokakat becsábíthat a szalonba.
2024. 08. 11.
36 évre letámasztották a Fordot, nehogy ellopják
Nagy-Britannia utcái hemzsegtek az Escortoktól, a kompakt Fordok a bűzönök számára is vonzó célponttá váltak. Egy-egy ritkább példány a tulajdonos beleegyezése nélkül is hamar gazdára talált.
2024. 08. 01.
Ismét élen a Toyota a hazai újautó-piacon
Júniushoz képest jelentősen csökkentek a számok a hazai újautó-piacon, ám a tavalyi adatokhoz képest még mindig nincs csökkenés. Ha te is szívesen hozzájárulnál a statisztikához egy új autóval, akkor érdemes megnézned a money.hu autóhitel kalkulátorát!
2024. 07. 22.
Megvennéd a 630 kilométert futott, 34 éves Mazdát?
Bőven 10 millió forint alatt kelleti magát az a 34 éves 323F, amelynek kilométer számlálója még mindig csak három karaktert mutat.
2024. 07. 08.
Frissült a Peugeot e-208 hajtáslánca, nőtt a hatótáv
Immár másodjára nyúltak hozzá a Peugeot e-208 hajtásláncához, és a három évvel ezelőtti frissítéshez hasonlóan ismét sikerült növelni a modell hatótávját, sőt, ezúttal nagyobb akkumulátort is kap a "kis oroszlán".
2024. 03. 02.
Porsche-testvérként térhet vissza az új Volkswagen Scirocco
Nem felejtették el a Scirocco nevet a Volkswagennél: házon belüli, sportos testvérekkel közösen újíthatják meg.
2023. 11. 11.
Kínában a Suzuki Jimny riválisa már elektromos
Újabb modellt mutatnak be Kínában, amiért itt Európában fájhat a szívünk: egy kompakt, szögletes kialakítású elektromos off-roader nálunk is hiánypótló lenne.
2023. 11. 05.
Jótékony célra fordítják a legdurvább utcai Toyota Corolla árát
A háromkipufogós Corollából mindössze 200 példányt kapott az Egyesült Államok, a szerencsés nyertes a legelső példányt vihette haza.
2023. 11. 05.
A németek letesztelték, mit bír a VW ID.3 akkuja 100 000 km után
A német ADAC már 100.000 km-t tett meg egy Volkswagen ID.3-mal, ami az akkumulátor kapacitásának csökkenéséhez vezetett - ennek mértékét már döntse el mindenki maga, hogy elfogadható-e.
2023. 09. 15.
250 km/óra egy E36 Compactban: ezt a videót látnod kell!
Újabb látványos videó érkezett a német autópálya korlátlan szakaszáról. Ezúttal egy 24 éves tuning-BMW mutatta meg, hogy mire képes a soros hathengeres erőforrás, ha adnak neki némi extra kakaót.
2023. 08. 10.
Ilyen lesz a következő Kia Rio?
Idén szántotta be Európában a Riót a Kia, mondván, hogy nincs kereslet a kisautókra, most mégis bemutattak egy B-szegmensben induló modellt, a K3-at.