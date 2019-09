A hiányzó láncszem – Mazda CX-30 menetpróba

Új crossovert dobott piacra a Mazda. A CX-30 a 3-as crossoveresített változata, amely a CX-3 és CX-5 közé érkezik

A belső pici különbséggel egy az egyben olyan, mint amit új Mazda3-asban megszokhattunk. Az ülések kényelmesek és minden szükséges dolog kézre esik

Mazda CX-30 - méretek Hosszúság [mm] Szélesség [mm] Magasság [mm] Tengelytáv [mm] Csomagtér [l] 4395 1795 1540 2655 430-1406

A kevesebb több filozófiát követve nincsenek éles oldalvonalak, helyette a letisztultság jellemzi a külsőt. Az övvonal szerencsére nem emelkedik olyan meredeken, mint a Mazda3-nál, emiatt jobban kilátnak a hátul ülők

A váltó mögött kapott helyet a már korábban is megszokott kontroller, amellyel az infotaiment rendszert tudjuk vezérelni. Dedikált gombot is kapott a navigáció, az audio és a kedvencek menü

Nyomó és billenőkapcsolók is helyet kaptak a kormány két oldalán. Kezdetben soknak tűnik a gombrengeteg, azonban minden világos és áttekinthető, hamar megszokható a multikormány kezelése

A középső könyöklő kellően széles ahhoz, hogy a vezető és az utas könyöke is elférjen rajta. Alatta méretes tárolórekesz található

A csomagtartó alapesetben 460 literes, a hátsó ülések ledöntésével 1406 literesre bővíthető

Válság van? Talán, de piaci átrendeződés mindenképp. A régen jól megszokott kompakt kategória modelljei egyre kevésbé népszerűek. Helyüket a crossoverek és a SUV-ok veszik át. A Mazdánál is belátták, hogy az utóbbi két szegmensre kell helyezni a hangsúlyt. Ennek eredményeként idén új modellt dobtak a piacra, amely CX-30 néven fog elhíresülni. Igen, várhatóan ez lesz a legnépszerűbb szabadidő-autó házon belül, minden oka megvan rá. A CX-30 a CX-3 és a CX-5 közé érkezett. Miért nem lett CX-4 akkor? Mert az a név már foglalt és csak kínai piacon érhető el. Emiatt lett a CX-30 név, ami nem a CX-3 valamilyen módosított (10-szer jobb) változata, hanem egy teljesen új modell. A CX-3 a 2-es magasított kivitele, míg a CX-30 a szintén idén érkezett Mazda3 crossoveresített változata.A CX-30 5 mm híján 4,4 méteres hosszával 12 cm-rel nagyobb, mint a CX-3 és 15 cm-rel rövidebb, mint a CX-5. Tengelytávban a kistesóhoz képest 8,5 cm a növekedés, a nagytesó pedig ennél még 4,5 cm-rel hosszabb. Érdekesség, hogy annak ellenére, hogy a 3-as crossoveresített változata akar lenni, a CX-30 7 cm-rel rövidebb tengelytávval bír, mint a Mazda3. Köntösét tekintve a CX-5-nél érkezett második generációs KODO forma jellemzi. A kevesebb több filozófia jól látható rajta. A visszafogottság ugyanakkor sportos, morcos tekintettel párosul. Összességében kecses és csajos a külső, minden bizonnyal a hölgyek többsége ezt fogja választani a 3-as helyett. Az oldalvonal szerencsére itt már nem emelkedik olyan meredeken, emiatt a hátsó kilátás is jobb és a C-oszlop is praktikusabban van megoldva, ezáltal jobb a kilátás, mint a Mazda3 esetében.Ha nem közvetlenül egy 3-asból ülünk át a CX-30-ba, akkor lényegében észre sem vesszük a különbséget, annyira megegyezik a két modell. A magasabb üléspozíció persze érzékelteti, hogy crossoverrel van dolgunk. A vezetőülésbe huppanva azonnal otthonosan érzi magát az ember, a üléseket könnyen magunkra szabhatjuk. Nincs sok állítási lehetőség, de nem is kell, ergonómiailag alapvetően jól vannak megtervezve. Jó fogású és elhelyezkedésű a kormány, a váltó is közel van, a széles könyöklő - ami alatt méretes tárolórekesz kapott helyet - pedig nem csak nekünk, az utasnak is megfelelő kényelmet nyújt. A külső tükrök is meglepően közel kerültek hozzánk, amit eleinte szokni kell, a mögöttes forgalom viszont megfelelően látható bennük.Anyagokat és színvilágot tekintve úgy érezzük, hogy prémium autóval van dolgunk. A műszerfal teteje, a könyöklő, a középkonzol oldala és az ajtókárpit egyes részei barna vagy kékes árnyalatú bőrrel borítottak. Előbbi fekete vagy fehér színű bőrkárpittal, utóbbi pedig szürke vagy fekete szövetkárpittal választható. A műszerfal és az ajtókárpitozás puha tapintású, a kormány bőrözése is olyan, amit a német prémiumautókban megszoktunk. Extrákat tekintve sokról azt gondolhatjuk, hogy feláras, holott az alapfelszereltség részét képzik. Ilyen a LED-es fényszóró, a szélvédőre vetítő Head Up Display, a 8,8 colos infotainment rendszer, a multifunkciós kormány, a távolságtartós tempomat, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer vagy a hátsó parkolóradar, csak hogy a legfontosabbakat említsem.Ezen felül elérhető még sok-sok hasznos és kényelmet fokozó extra. A Plus csomagok már kétzónás automata klímát, első ülésfűtést, kormányfűtést, elektromos csomagtérajtó működtetést, 18 colos felniket, automatikusan sötétedő külső és belső visszapillantó tükröket, első parkolóradart, tolatókamerát is tartalmaznak. Ezen felül pedig további csomagokat válogathatunk. A Sound csomag részeként 12 hangszórós BOSE hifi is szólhat odabent, a Luxury csomag bőrüléseket, memóriás ülésállítást, automatikusan behajtható külső tükröket kínál, a Safety pakkban pedig ott van a 360 fokos kamera és egy rakás vezetéstámogató rendszer. Ezen felül pedig választható napfénytető is, amely jelenleg csak a jobban felszerelt Skyactiv X motoroknál érhető el.Ha már Skyactiv-X, akkor beszéljünk a hajtásláncról! A CX-30 három motorral érhető el. A Mazda palettáján már megszokott 2,0 literes benzines 122 lóerős, míg az 1,8 literes dízel 116 lóerős.

Az új csodamotor, a Skyactiv-X a CX-30-ban debütál elsőként élesben.

Mazda CX-30 - műszaki adatok Motor 2.0 Skyactiv-G 2.0 Skyactiv-X 1.8 Skyactiv-D Hengerűrtartalom (cm3) 1998 1759 Hengerek/szelepek száma 4/16 Váltófajta/-fokozat kézi/6 (automata/6) Teljesítmény [LE (1/min)] 122 (6000) 180 (6000) 116 (4000)

Nyomaték [Nm (1/min)] 213 (4000) 224 (3000) 270 (1600-2600) Végsebesség [km/h] 186 (186) 204 (204) 183 (183) Gyorsulás 0-100 km/h 10,6 (11,2) 8,5 (8,8) 10,8 (12,6) Kombinált fogyasztás [l/100 km] 6,2-8,0 (6,6-8,7) 5,9-7,1 (6,5-8,4) 5,1-6,2 (6,0-6,7) CO 2 -kibocsátás [g/km] 141 (151) 133 (146) 135 (158) Saját tömeg [kg] 1320 (1424) 1368 (1391) 1447 (1347) Megengedett össztömeg [kg] 1927 (2013) 1965 (1965) 2033 (1957)

Hamarosan a többi modell is megkapja az alap benzineshez hasonlóan 2,0 literes, 180 lóerős, kompresszoros gépet. Ezt a motort a dízelekre jellemző öngyulladásos égés - pontosabban gyertyavezérelt sűrítéses gyújtás - jellemzi, amelynek eredményeként még alacsonyabb fogyasztás és CO-kibocsátás érhető el. Az alapvetően fronthajtású CX-30 összkerékhajtással is elérhető, a hatgangos manuális helyett pedig szintén hatos automata váltóval is rendelhető, mindezek motortól függetlenül elérhetők.A Barcelona melletti menetpróbán sikerült mindhárom motorral próbára tenni a CX-30-at, sőt alap benzinesét automatával és összkerékhajtással is vezettük. Hajtáslánctól függetlenül elmondható, hogy a CX-30 ugyanolyan kezes és jól vezethető, mint az összes többi Mazda modell,

a Jinbai Ittai érzés itt is tökéletesen megvan.

Kamera elöl, hátul, amelyen túl felülnézeti képet is kaphatunk. Ezek segítségével sokkal egyszerűbb dolgunk lesz parkoláskor

Kiállítási tárgy: a Skyactiv-X motor fedelét két csavarral tudjuk oldani, melyet felnyitás után egy akasztóval tudunk rögzíteni. Íme, így fest a dízelesen működő benzines csodamotor

Mazda CX-30 - árak (Ft) Skyactiv-G 7 674 900 - 10 884 900 Skyactiv-X 8 664 900 - 11 814 900 Skyactiv-D 8 304 900 - 11 514 900

A hátsó apró oldalablaknak köszönhetően lényegesen javul az átlós kilátás hátrafelé. A far rész is rendben van. Sportos, elegáns, nem lehet nem szeretni

A kényelem megfelelő, a futómű, kormányzás, fék hibátlan. A szerpentineken való autózás igazi élmény a CX-30 volánja mögött, igaz emelkedőn a 122 lovas benzines ereje már kevésnek bizonyul. Autópályás tempónál némi szélzajt keltenek a tükrök, gördülési zaj is jelen van, viszont egyik sem olyan erős, hogy zavaró lenne.Vezetési élményre a dízel nyomatékossága miatt a legjobb, dinamikára természetesen az új Skyactiv-X-szel szerelt 180 lóerős a csúcs. Fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy kompresszor is van a motoron, az továbbra is szívóként üzemel, a kompresszor ugyanis nem arra hivatott, mint egy klasszikus kompresszoros motornál. Emiatt a két benzinest bizony forgatni kell, 4000 1/perces fordulat felett élnek igazán. Fogyasztás tekintetében érdemesebb megvárni a hazai tesztet, ugyanis több motorral csak rövid köröket futottunk, ott pedig dinamikusan haladtunk. A 122 lóerős benzines autópályás tempó mellett 6,6 l/100 km körüli fogyasztást adott, ugyanez a blokk automatával és összkerékhajtással hosszabb távon, dinamikus autózás mellett 8,6 l/100 km-t hozott. A rövid körön próbált Skyactiv-X étvágya 8 l/100 km körül mozgott, amiből nyugodt autózással simán lehet faragni 1-1,5 litert.A két napos randi során nem igazán sikerült fogást találni a CX-30-on, ígéretes modellnek tűnik jelenleg a Mazda új crossovere. Lássuk az árakat. 7,67 milliótól 12 millióig költhetünk erre a modellre hajtáslánc, felszereltség és szín függvényében. Az alsó szintet a G122 benzines képviseli, amely alapból is korrekt ellátmányt kap, 8,15 millióért viszont már a Plus felszereltséget kapjuk, ami bőven elegendő a hétköznapokban. Automataváltót 750 ezer Ft-os felárral, összkerékhajtást további 750 ezer Ft-ért rendelhetünk. Az alap benzineshez képest a dízel 630 ezer Ft-tal többet kóstál, míg a két benzines motor között pedig 990 ezer Ft a differencia. A metálfény 127 ezer Ft, a KODO bordó szín pedig 210 ezer Ft. A Bose hifi 150 ezer Ft plusz, míg a napfénytető 260 ezer Ft-ért érhető el. Ha összehasonlítjuk, akkor nem sokkal többért már akár CX-5-öt is vehetünk, a kérdés már csak az, hogy szükség van-e a még nagyobb méretre. Családosoknak jó lehet, aki viszont egyedül, vagy maximum 1-2 fővel városon vagy agglomeráción belül mozog, neki a CX-30 bőven megfelelő lesz.