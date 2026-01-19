Áremeléssel indul a hét a magyar benzinkutakon! Mindkét típus drágul!

Legutóbb múlt hét pénteken módosították az üzemanyagok nagykereskedelmi árait, akkor ráadásul az év eddigi legnagyobb áremelése történt. A töltőállomások kis túlzással egy az egyben lekövették a kiskereskedelmi árképzéssel a drágulást, így hétfő délelőtt a 95-ös benzin átlagosan 563 forintba kerül, míg a gázolaj 575 forint környékén mozog - derül ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. A portál rámutatott, azóta a Brent olaj hordónkénti ára növekedett, valamint a forint is gyengült az amerikai dollárral szemben, ezért ismét áremelés következik. Mindez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a 95-ös benzinért a kutaknak keddtől bruttó 3 forinttal kell majd többet fizetnie, míg a gázolaj esetében 5 forintos drágulás jön. Egyelőre nem tudni, a kiskereskedelemben miképpen jelenik majd meg a változás. Amennyiben a kutak ismét érvényesítik a változtatásokat, úgy a 95-ös benzin átlagára 566 forintra emelkedhet, míg a gázolajé kereken 580 forintra nőhet.