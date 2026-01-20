Csúnya bírságot szedett össze valaki ezzel a kicsi SUV-val!

Itt az újabb bizonyíték, hogy nem csak nagyteljesítményű autóval lehet felelőtlenül közlekedni!

Múlt héten is akadt több autós Bács-Kiskun vármegyében, akiknek nem csak nem sikerült betartaniuk a sebességlimitet, de azt jelentősen át is lépték. Íme a fotók!

Bár az időjárási körülményeknek köszönhetően múlt héten Bács-Kiskun vármegyében mindössze 84-en lépték át a sebességkorlátokat, így is akadt néhány sofőr, akik extrém gyorshajtásukkal a rendőrség címlapjára kívánkoztak. Kecskemét belterületén, feltehetőleg egy VÉDA-kapu alatt haladt át 94 km/órával egy BMW vezetője, miközben az említett szakaszon 50 km/óra a legális. Márkatársa az 5. számú főúton a 60-as táblát hagyta figyelmen kívül, pechére azonban a traffipax az út szélén volt, így rögzítette, amint 116 km/órával elhalad előtte. Ugyanitt egy Opel Mokka sofőrje bőven "túlszárnyalta" a német prémium vezetőjét, mivel őt 129 km/órával lőtte le a mérőműszer, vagyis a legális több mint kétszeresével. A rendőrség egyik esetben sem közölte, pontosan mekkora pénzbírságra számíthatnak a szóban forgó gépjárművek üzembentartói. Azonban a hatályos jogszabályok szerint a 94 km/órával közlekedő autós a vétsége miatt várhatóan 100 ezer forintról kap majd csekket, csakúgy, mint a másik BMW-s a 116 km/órás fotóért. A Mokka üzembentartója minden bizonnyal nem ússza meg ennyivel, hiszen az érvényben lévő büntetési tételek alapján ilyen mértékű gyorshajtásért 140 ezer forintos pénzbírságot kell kiszabni.

