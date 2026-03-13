Csupán 750 darab készül ebből az Audiból!

A gyűjtők kedvelt modellje lehet az RS 3 competition limited, hiszen a 750 darabos széria exkluzivitását nem csak a kevés példány, de az alapváltozathoz képest elvégzett módosítások is emelik. A külső változások hatására még versenyautósabb hangulatot áraszt ez az RS 3-as, amelyre sok-sok karbon kiegészítőt "ragasztottak". Ezek közül az egyik leglátványosabbak az első lökhárítók szélén elhelyezett légterelők, amelyek a Le Mans-i prototípusokra, illetve a GT3-as versenyautókra jellemzőek.

Emellett a a tíz keresztküllős, matt Neodímium-arany színű, 19 colos felnik, a matt karbon

tükörházak, a küszöbtoldatok és a nagyméretű hátsó légterelő, valamint a diffúzor feletti matt karbon díszléc is ezt a versenyautós hatást erősíti. Különleges még a hátsó oldalsó, mattított ablaküvegre írt típusfelirat is, továbbá a sötétített LED-mátrix fényszórók is tudnak egy érdekes trükköt. A jármű nyitásakor és zárásakor a szegmensek 1-2-4-5-3

sorrendben villannak fel – tisztelegve az öthengerest motor gyújtási sorrendje előtt. Három külső fényezés választható: a Daytona szürke és az új Gleccserfehér matt fényezések mellett a Malachit-zöld árnyalat is népszerű lehet, hiszen. ez az ikonikus szín az Audi Sport quattrót idézi, amely öthengeres motorjával a ralisport aranykorának alapjait fektette le.

Most, az öthengeres benzinmotor 400 lóerőt és 500 Nm forgatónyomatékot tud. A modell 3,8 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/órás sebességre, végsebessége

pedig eléri a 290 km/órát. A teljesen változtatható pillangószelep-vezérlésű RS sportkipufogó-rendszer kiszélesíti a hangzásvilágot, miközben a tűzfal körüli csökkentett szigetelésnek köszönhetően a motorhang még közvetlenebbül jut el az utastérbe. Az Audi drive select rendszer dynamic, RS Performance és RS Torque Rear üzemmódjaiban a szelepek korábban nyitnak, így a jármű karakteres, nyers hangzása még hangsúlyosabbá válik a többi módhoz képest.

Az Audi RS 3 kínálatában most először jelenik meg az állítható magasságú futómű, kiegészülve egy új hátsó kanyarstabilizátorral. A háromféleképpen állítható lengéscsillapítók nagyfokú rugalmasságot és a menettulajdonságok széles spektrumát kínálják: A nagy és alacsony sebességű nyomófokozat egymástól függetlenül hangolható, és természetesen a húzófokozati csillapítás is szabályozható. Ezzel a járművezető saját igényeihez, vezetési stílusához és az útviszonyokhoz igazíthatja a jármű kényelmét és teljesítményét. Az RS 3 competition limited alapfelszereltségének része a nyomó- és húzófokozati csillapítás beállításához szükséges szerszámkészlet, valamint az ehhez tartozó beállítási útmutató is.

Bent az RS 3 competition limited logó a fekete szőnyeggarnitúrán, a fejtámlák alatti elemen és a csomagtér kárpitozásán is visszaköszön. A középkonzolon, a váltókar előtt elhelyezett matt sorozatszám jelzi a modell limitált szériáját, és szemlélteti azt, hogy mennyire különleges ez a jármű, továbbá az ajtóba épített fényforrások is kivetítik a feliratot. Az RS 3 competition limited európai értékesítése várhatóan 2026 közepén indul.