Durva képsorok az M1-es autópályáról! Felborult a furgon, figyeld, mi történt utána!

Btk. 166. §: "(1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."



"(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna."



"(3) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézte elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles."



"(4) A (3) bekezdés utolsó fordulata nem alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra."

Az eset még január 13-án történt az M1-es autópályán, Hegyeshalom térségében. A forgalomfigyelő kamerán már csak annyi látszik, amint egy furgon az oldalára borulva besodródik a képbe, majd mögötte érkezik egy nyerges vontató, amelynek sofőrje bravúros mentéssel kerülte el az újabb ütközést. Az útfenntartó nem közölt részleteket arról, pontosan mi okozta a balesetet, de a korlát mozgásából egyértelműen látszik, hogy a furgon mielőtt felborult volna, eltalálta azt. A baleset bekövetkezte után nagyjából fél perccel érkezett az első jármű, amelynek vezetője lassított a roncs mellett, ezért minden bizonnyal látta, hogy a roncsban még személyek tartózkodnak - ennek ellenére továbbhajtott. A felvételen még az is látszik, hogy csak percekkel a becsapódás után mászik ki az első ember az összetört furgonból.Az MKIF bejegyzésében felhívta a figyelmet, a segítségnyújtás ilyenkor nem opció, hanem kötelesség, majd kiemelték, aki ezzel ellentétesen jár el, úgy a Büntető Törvénykönyv értelmében bűncselekményt valósít meg.