Egy kicsit magyar is a Kia villanyfurgonja, mutatjuk az árakat!

Sebestyén Marcell, a Kia PV5 külső vonalaiért felelős vezető dizájner a dél-koreai vállalatnál, Róka Dániel pedig a modell vezető terméktervezője, és nem véletlenül büszkék a furgonra, ami lehet személyszállító és alvázas kivitelű, amire rengeteg féle-fajta felépítmény szerelhető. A 2995 mm-es tengelytávolságú furgon kétféle hosszúsággal lesz elérhető, de a kasztni túlnyúlását toldják meg hátul, így tehát nem a klasszikus módszerrel, a tengelytávot növelve lesz nagyobb a rendelkezésre álló tér.A most próbált változat a hosszabb, 4695 mm-en nyújtózkodik, és 1895 mm széles a tükrök nélkül, illetve 1923 mm magas. A forma magáért beszél. Futurisztikus, de a praktikumot szem előtt tartva készült. A széleken, szinte az A-oszlopba nyúlva a nappali menetfények láthatók, a tényleges fényszórók a többrészes lökhárító felett helyezkednek el, közrefogva a töltőnyílást. Alatta pedig az aktív lamellás hűtőmaszk kapott helyet. Így aránylag védett helyen vannak a fényszórók, illetve a többrészes lökhárító is azért jó megoldás, mert sérülés esetén a részegységek cserélhetők, nem kötelező az egészet megvásárolni.Oldalról is karakteres a PV5, pedig "csak egy doboz" ugyebár. De az oldalsó ablakok mélyre lenyúlnak, ami segíti a jobb kilátást, ez nagy öröm egyébként többek között a parkolásnál. A kilincseknél viszont megemelkedik az övvonal, hogy aztán visszatérjen az eredeti síkjába. Ez főleg a személyszállító változaton fest jól, a több üvegfelület jobban kiemeli. Hátul viszont tényleg nehéz egy furgont izgalmasra rajzolni, viszont közelebbről megnézve a hátsó lámpák sarkainál érdekes aero trükköt látni, amivel a turbulens levegő zabolázható meg az autó mögött, javítva a hatékonyságot.A személyszállító modell érdekessége, hogy lehet hatszemélyes, olyanformán, hogy a vezető melletti raktérként szolgál, de a forgalmazás az 5 személyes, klasszikus üléselrendezésű változattal indul. A furgon terhelhetősége viszont az akkumulátor méretétől függ. A kisebbik esetében maximum 790 kg a terhelhetőség a hosszabb hatótávhoz pedig 690 kg-os társul. Mindegyiknél 419 mm a rakodómagasság, ami nagyon jó érték, tehát nem kell magasra emelni a szállítandó dolgokat, és mindenképp beférnek az euro raklapok a kerékjárati ívek között.Nézzük a már emlegetett akkumulátorokat. A kisebbik 51,5 kWh, amihez 121 lóerős motor jár és 293 km hatótáv. Villámtölteni 50 kilowattal tud, az AC töltés pedig 11 kilowattos, szóval 4 óra 4 5 per a teljes töltés, és 30 perc a 10-80 százalék a DC-vel. A nagyobbik akkumulátor már 71,2 kilowattórás, ezzel a hatótáv akár 412 km lehet, ami teljes terheléssel is elérheti a közel 400 kilométert a 163 lóerős furgonnal.Vezetése egészen személyautós, a vezetői üléspozíció könnyen beállítható, a szövetkárpitos ülések valószínűleg hosszabb távon is kényelmesek, illetve akad több tárolórekesz is. A műszeregység digitális, az infotainmant Android alapú, mérete 12,9 col. A PV5 elöl hajt, ha kell 750 kg-ot lehet mögé kötni. Kormánya pontos, az azonnal érkező nyomatékkal jó nagyot ugrik, de az Eco mód segít kicsit visszafogni, és van még mellette Normal, valamint Snow (havas) üzemmód is. A lényeg, hogy munkagépként rendkívül könnyű vele a közlekedés, pici a fordulókör, mindössze 5,5 méter a sugara, és ez fontos. Főleg ott, ahol igazán elemében lehet ez a jármű: a városi áruterítésben.Ahogy az árak is, de a kevés hasonló méretű villanyfurgonhoz hasonló árazást kapott. A kis akkumulátoros furgon nettó ára 12,7 millió forint, a nagyobb hatótávhoz viszont nettó 13,95 millió forintos árcédula tartozik. A személyszállító változatnál ez most kedvezménnyel kerek 15 millió forint, a másik pedig 16,6 millió forint, persze itt is a nettóról van szó. Az alvázas viszont csak a kisebbik akkumulátorral elérhető jelenleg, amelynek indulóára nettó 12,45 millió forint.