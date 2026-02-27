Egyre kevesebb dízelmotoros autó fogy Magyarországon, íme a konkrét számok!

Januárban 8287 új autót vettek nyilvántartásba Magyarországon, vagyis 9,2 százalékkal kevesebbet, mint a múlt év azonos időszakában. A visszaesés egyébként nem egyedi, az EU-s átlag -3,9 százalék volt.

A Magyarországon nyilvántartásba vett autók döntő többsége, 54,3 százaléka valamilyen hibrid (HEV) hajtáslánccal került forgalomba, csak ezt követően jönnek a benzinesek 20,3 százalékkal – derül ki az ACEA friss jelentéséből. Harmadikként, 9,4 százalékot kihasítva a képzeletbeli tortából a tisztán elektromos meghajtású autók (BEV), majd csak ezt követően következnek a gázolajos gépkocsik. A szegmens látványos visszaesést produkált múlt januárhoz képest, hiszen 2025 első hónapjához képest idén 49,3 százalékkal kevesebb ilyen típusú autó kelt el. A lista végén a PHEV-ek jönnek (7,7%), végül pedig az alternatív hajtásúak, de ezek száma alig kimutatható (0,3 százalék, konkrétabban 22 darab).

Ami az EU-s, összesített rangsort illeti, itt is vezetnek a hibridek (38,6%), majd a benzinesek következnek (22%), utána a BEV-ek (19,3%). Érdekesség, hogy a tagországok adatait összeadva még a PHEV-ek is előzik a dízelmotoros autókat, igaz nem sokkal: előbbi 9,8 százalékos részesedéssel bír, míg utóbbi 8,1 százalékkal. A sort természetesen ezúttal is az „egyéb zárja 2,2 százalékkal. Persze a dízelek hanyatlása nem feltétlenül egy egészséges piaci folyamat része. A szigorú EU előírások miatt a legtöbb gyártó csökkentette, vagy akár ki is vette a kínálatából ezeket a modelleket, így a vásárlók akkor sem tudnak befizetni dízelekre, ha eredetileg ezt tervezték.