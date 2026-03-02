Mit kapni most az alsó‑középkategóriában és mennyiért? Itt a lista!

Az alsó-középkategória továbbra is a piac egyik legnagyobb volumenű szegmense, ahol a vásárlók elsősorban az ár-érték arányban megfelelő megbízhatóságot, takarékosságot és praktikumot keresik, de természetesen a dizájn és a modern felszereltség sem elhanyagolható szempont. Nézzük, hogy miből áll a kínálat 2026-ban, hogy milyen alapárakkal számolhatunk, és mit kapunk a pénzünkért cserébe.





Dacia Sandero

Kezdjünk rögtön egy kakukktojással. A Sandero ugyanis műszaki téren egy városi kisautó, ám méreteit tekintve valóban alulról súrolja a kompaktok méretosztályát. Éppen ezért azon vásárlóknak lehet ideális választás, akiknek a méret a lényeg, a műszakiság kevésbé. Amennyiben így is elfogadjuk legitim indulóként ebben a kategóriában, úgy a maga 5,99 millió forintos indulóárával a legolcsóbb opció.

Alapáron 1,0 literes, 65 lóerős benzinmotorral és ötfokozatú kézi váltóval kínálják, és ennyiért extrák terén is eléggé fapados. Bár mostanában kezd visszaesni a népszerűsége a konkurensek árzuhanásai miatt, 2025 első hat hónapjában annyit adtak el belőle, hogy ezzel Európa legkelendőbb új személyautója volt. Népszerű változata a Sandero Stepway, ami megemelt hasmagassággal, műanyag védőelemekkel és divatosabb részletekkel próbál SUV-szerűbb hatást kelteni.





Skoda Scala

Bármilyen meglepő, a Scala sem teljes értékű alsó-középkategóriás, hiszen a Fabiával osztozik a padlólemezén. Ha egészen pontos szeretnék lenni, akkor egy Fabia kombi műszakiságával próbál betörni a kompaktok világába, hiszen a csehek Golf-platformos ajánlata az Octavia, amely már a családi autók méretosztályát célozza. Ennek a megoldásnak az előnye az alacsonyabb ár, illetve a nagyobb, 467 literes csomagtartó. Jelenleg a legolcsóbb Scala a Joy felszereltségi szint, amelynek kedvezményes alapára 7,85 millió forint.

Igyekeztek a hosszabb hátsó túlnyúlás és a keskenyebb padlólemez ellenére is klasszikus, ötajtós sziluettet rajzolni neki, ezen felül semmi túlzás, semmi dizájncirkusz. Alapáron itt is 1,0 liter és 3 henger jár, de legalább a turbó alapáras, így a blokk a Joy csomaggal 115 lóerős. Fontos azonban megjegyezni, hogy a magasabb felszereltségi szinteken elérhető ugyanez a motor 95 lóerővel is. Városban mindkettő bőven elég, országúton is alig éred el a határait, de még autópályán is különösebb erőlködés nélkül tartja a tempót.





Seat Leon

A maga 7,9 millió forintos árával a Seat Leon alig drágább a Scalánál, ám a titkos fegyvere, hogy valóban alsó-középkategóriás modell, nem pedig nagyra pumpált városi kisautó. A Leon a Volkswagen-konszern MQB platformjára épül, abból is a Golf méretosztálya, csak egy fokkal feszesebb, fiatalosabb csomagolásban. Ötajtós ferdehátúként a legolcsóbb, de kombi is létezik belőle, ha a praktikum a lényeg.

Az alapmotor itt már nem az 1,0 literes TSI, hanem az 1,5 literes, négyhengeres változat, 115 lóerőre butítva. Hibrid hajtás ebben az ársávban még mindig nincs, ám a Leon az utastér szélessége, a sziluett, az arányok, illetve az erőforrás kulturáltsága terén is a nagyok ligájában játszik, ez talán a legnagyobb előnye a hasonló áron kínált Scalához képest.





Volkswagen Golf

A következő lépcső a Volkswagen Golf, amely 8,99 millió forintról indul. A kategória egykori királya most is a semlegességre játszik: letisztult forma, modern LED-fények, jól eltalált arányok. Mindez korrekt, de nem kiemelkedő vezetési élménnyel társul a nyolcadik generáció esetében is.

Alapmotorja az 1,5 literes TSI 115 lóerővel. A Golf ráadásul elérhető lágy, illetve konnektoros hibrid rendszerrel is, természetesen jelentős felárral. A kínálatban a szokásos ötajtós, ferdehátú kivitel mellett ismét akad kombi is.





Kia K4

A Kia Ceed utódja a K4, 9,75 millió forintos belépőárral majdnem egy millióval drágább a Golfnál. Fontos azonban megjegyezni, hogy globális modellként valamelyest nagyobb, mint az európai konkurensek, nálunk már a D szegmenshez közelít. Ötajtós ferdehátú, illetve kombi verzióban is rendelhető, formabontó megjelenéssel és tágas belső térrel, hosszú motorháztetővel.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kombinál a dizájn kapta a hangsúlyt, így a csomagtér a nagyobb külső méretek ellenére elmarad a konkurensektől. Az alapmotor 1,0 literes T-GDi 115 lóerővel, felárért lágy hibrid rásegítéssel. Ebből a modellből sincs jelenleg teljes értékű hibrid opció, a hangsúlyt inkább a hagyományos benzines technikára és a gazdag alapfelszereltségre helyezték.





Skoda Octavia

A Škoda Octavia – ahogyan az már korábban is szóba került – az egy méretosztállyal nagyobb modellek között is versenybe száll, amihez nem csak a méretei, hanem az ára is alkalmazkodik. 9,8 milliós indulóárral szedán-szerű ötajtós, illetve kombi karosszériával is választható, mindkettő kifejezetten tágas. A dizájn funkcionális, a LED fényszórók, illetve a Skoda jellegzetes hűtőrácsa mellett az Octavia már-már tradicionális vonalvezetése jellemzi.

A legolcsóbb opció a viszonylag magasan extrázott, kedvezményes áron kínált Joy csomag, amely az 1,5 literes, négyhengeres TSI 150 lóerős változatával érkezik, ám a valódi alapmotor csak 115 lóerős. Létezik lágy, illetve konnektoros hibrid rásegítéssel is, ám ehhez itt is mélyebben zsebbe kell nyúlni.





Ford Focus

A Ford Focust talán senkinek nem kell bemutatni, az alapváltozat kedvezményesen 9,87 millió forinttól indul, ötajtós ferdehátú, illetve kombi kivitelben. Az alapmotor az 1,0 literes, háromhengeres EcoBoost, ráadásul lágy hibrid rásegítéssel, 125 lóerővel. Valószínűleg ezért is ilyen magas az alapár, nincs már hagyományos, elektromos rásegítés nélküli opció, ami olcsóbb lehetne.

Vezethetőségben a Focus még mindig etalon, futóműben és kormányzásban érezhető a fejlesztési tapasztalat, ráadásul a motor is nyomatékos, erős a méretéhez képest. Fontos azonban megjegyezni, hogy a részletes árlista és a konfigurátor ellenére Focus már csak készletről érhető el, a gyártás 2025 novemberében leállt.





Toyota Corolla

A Toyota kompakt modellje szedánként a legolcsóbb: acélfelniken és céges fehér színben, kedvezményes áron már akár 9,95 millióért hazavihető. Létezik továbbá ötajtós ferdehátú, kombi, illetve crossover változatban is. Az anyagminőség terén érezhető a spórolás a hasonló áron kínált konkurensekhez képest, ám akad egy hatalmas ütőkártyája.

A Corolla ugyanis alapáron kínálja a hibrid hajtásláncot, ráadásul 1,8 literes benzinmotorral és 140 lóerős rendszerteljesítménnyel. Ezen a téren tehát messze túlszárnyalja a konkurenciát, ám más opció nincs: a hagyományos benzinest, dízelt, illetve tisztán elektromost kereső vásárlóknak más gyártónál kell kopogtatni.





Audi A3

A Volkswagen Golf műszakiságának egy újabb, ezúttal prémium köntösbe öltöztetett változata következik, méghozzá Audi logóval. Az A3 indulóára a Core felszereltségi szinten majdnem pontosan 10 millió forint, vagyis egymillió forintos felárat jelent a Golfhoz képest.

Elérhető ötajtós ferdehátú, illetve szedán karosszériával is, az alapmotorja pedig ismételten az 1,5 literes, 115 lóerőre butított, négyhengeres benzines, ezúttal TFSI néven. A benzines változat mellett dízelként, illetve lágy és konnektoros hibrid rendszerrel is elérhető.





Opel Astra

Az Opel Astra az első modell, amelyből tisztán elektromos változat is elérhető, bár természetesen a kedvezményesen 10,65 millió forintért hazavihető belépő modell nem az. Helyette a legolcsóbb opció a háromhengeres, 1,2 literes, francia eredetű, turbós benzinmotor 130 lóerővel és kézi sebességváltóval.

Az Astra is elérhető egyébként kombi karosszériával, így a hajtáslánc- és karosszériaopciók terén a legnagyobb választékkal rendelkező modell a listán. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez még a frissítés előtti Astra, a közelmúltban leleplezett ráncfelvarrással a jelenlegi árak, hajtásláncok és felszereltségi szintek változhatnak.





Peugeot 308

A Peugeot 308 is most esett át egy látványos frissítésen, ám itt már az új árlistából szemezgetünk. Az ára azonban nem csak emiatt magasabb. A kedvezményesen 11,03 millió forintért hazavihető belépő modell ugyanis dízel, méghozzá az 1,5 literes, 130 lóerős HDi erőforrással, amelyhez felár nélkül jár a nyolcfokozatú automata sebességváltó.

Az alapfelszereltség is indokolja továbbá a magasabb árat, illetve az autó stílusa és pozicionálása is. Egy elektromos rásegítés nélküli benzinmotorral és kevesebb kütyüvel valószínűleg ez a modell is be tudna férni 10 millió alá, de ez láthatóan nem volt cél a francia kompakt esetében. A 308 is elérhető kombiként, illetve tisztán elektromos változatban is.





Mazda3

A prémium kategóriához közeledve érkezünk el a Mazda3-hoz, amelynek alapára 11,33 millió forint, ferdehátú és szedán kivitelben is elérhető. A Kodo dizájn letisztult ívekkel és minimalista részletekkel operál, ami kifinomult hatást kelt, a korosodó technika ellenére összességében egy minőségi termék, ami ezzel próbál kitűnni a tömegből.

Alapmotorja a 2,5 literes, négyhengeres Skyactiv-G benzinmotor 142 lóerővel, ami hatalmas lépés a hagyományos, elektromos rásegítés nélküli konkurensek 1,0 literes, 1,2 literes, de legjobb esetben is 1,5 literes alapmotorjaihoz képest. Ráadásul szedánként is elérhető, ami kimondottan ritka manapság ebben a kategóriában.





BMW 1-es sorozat

A legkisebb BMW 12,83 millió forintról indul, ennyiért az 1,5 literes, háromhengeres, turbós benzinmotorral és 122 lóerővel kínálják a bajorok az 1-es sorozatot. Elérhető továbbá nagyobb benzinesekkel és dízelmotorokkal is, a kínálat tetején pedig akár 300 lóerős M változat is választható. Fontos azonban, hogy ez a generáció már az első kerekeket tekeri, opcióként is legfeljebb összkerékhajtás kérhető.

Külsőre ennek ellenére izmos, határozott látványt kelt, a tetőív dinamikus, az összhatás egyértelműen a magasabb kategóriába emeli. Az utastér prémium anyaghasználattal, ergonomikus elrendezéssel igyekszik kitűnni, illetve a vezetéstámogató rendszerek széles skálája már az alapverzióban is elérhető. Nincs azonban más karosszériaváltozat, az 1-es sorozat mindenképp ötajtós ferdehátú.





Honda Civic

A Honda az utóbbi években egy kimondottan drága márka lett, jól mutatja ezt a jelenlegi Civic 13,97 millió forintos indulóára is. A Civic egy elnyújtott, hosszabb, de még egyértelműen ferdehátú, ötajtós karosszériával érkezik, sportos tetőívvel. A hajtáslánc kizárólag az 1,5 literes benzinmotorra épülő e:HEV hibrid rendszer lehet.

Ez azonban nem hagyományos hibrid: alacsonyabb sebességnél, városi használatban kizárólag a villanymotorral hajt, országúton és autópályán azonban a benzinmotor veszi át a főszerepet, mert ott ez a hatékonyabb megoldás. A maximális elérhető teljesítmény 184 lóerő, így ezen a téren sem kell kompromisszumot kötni.





Mercedes-Benz A-osztály

Mai válogatásunk utolsó szereplője a Mercedes-Benz A-osztály, amelynek legolcsóbb változatáért 14,15 millió forintot kérnek el. Kecskemét bajnoka ötajtós, ferdehátú karosszériával, illetve a Renault modellekből is jól ismert 1,33 literes, négyhengeres benzinmotorral indít.

A 136 lóerős erőforrást felár nélkül segíti egy 14 lóerős villanymotor, de erősebb benzinessel, dízellel és konnektoros hibriddel is rendelhető. Az igazán ínyenc vásárlóknak pedig itt is akad sportváltozat, a csúcsmodell Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 421 lóerővel tépi fel az aszfaltot.





A cikkben említett autók jelenlegi alapára

Dacia Sandero 5 999 000 Ft Skoda Scala 7 849 000 Ft Seat Leon 7 899 000 Ft Volkswagen Golf 8 990 000 Ft Kia K4 9 749 000 Ft Skoda Octavia 9 799 000 Ft Ford Focus 9 870 000 Ft Toyota Corolla 9 955 000 Ft Audi A3 9 998 999 Ft Opel Astra 10 650 000 Ft Peugeot 308 11 030 000 Ft Mazda 3 11 329 400 Ft BMW 1 12 825 500 Ft Honda Civic 13 971 000 Ft Mercedes-Benz A osztály 14 146 500 Ft