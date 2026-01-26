Elszáguldott a stoptábla mellett: kitalálod, milyen autó követte?

A Veszprém vármegyei egyenruhások újabb járőrözés közben történt eseményről tettek közzé videót. Az éj leple alatt haladt előttük egy személyautó, majd teljes természetességgel, lassítás nélkül hajtott be egy olyan kereszteződésbe, ahol rá az "Állj, elsőbbségadás kötelező!" közúti jelzés, vagyis hétköznapibb nevén a stoptábla vonatkozott volna. Természetesen a rendőrök azonnal félreállították és megbírságolták a sofőrt. Bár a rendőrség videója alatt többen is megpróbálták az autó vezetőjét védeni, ám ez meddő vita: az ilyen táblánál nincs mérlegelési lehetőség, meg kell állni. Ez a sofőr ráadásul még csak araszolásig sem lassított (ami szintén szabálytalan), hanem konkrétan fékezés nélkül hajtott be a kereszteződésbe, mindezt bizonyítja, hogy a féklámpa fel sem villan az autón.