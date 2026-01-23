Eltűnhet az ID.4 név a VW modellpalettájáról, ez érkezhet helyette!

Idén ténylegesen elindul a Volkswagen névváltoztató stratégiája, hiszen az ID.2all koncepcióautó nyomán készülő modell végül az előzetes várakozásokkal ellentétben nem ID.2, hanem ID.Polo néven kerül a kereskedésekbe. Ezzel kapcsolatban a német márka már korábban megerősítette, nem is lesz több számmal jelölt típus, így például már az ID.EVERY1 sorozatgyártott verziója sem ID.1 lesz - ennek várhatóan az ID.UP nevet adják majd, de ez egyelőre nem megerősített értesülés.A névcsere viszont úgy tűnik, már 2026-ban "utoléri" a jelenleg is kapható villanyautókat. Iparági értesülések szerint az ID.4 lehet az első "átkeresztelkedő modell", amely ID.Tiguan néven folytathatja életútját - írta meg az Automotive News Europe. A portál már azt is tudni véli, hogy az idei év későbbi szakaszában érkező ráncfelvarrással kapja meg az új nevet az ID.4, emellett a külseje is jobban hasonlít majd a Tiguanéra, ezzel is közelebb kívánja hozni a márka a belső égésű motoros és a villanyos kínálatát. A Volkswagen egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.