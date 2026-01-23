Eltűnhet az ID.4 név a VW modellpalettájáról, ez érkezhet helyette!

Folytatja a megkezdett stratégiát a Volkswagen, a következő az ID.4 lehet

Gorzás Gergő 0 , , ,

Hamarosan búcsút inthet az ID.4 névnek a Volkswagen, a helyét pedig egy ismerősebben csengő megnevezés veheti át. Íme a részletek!

Idén ténylegesen elindul a Volkswagen névváltoztató stratégiája, hiszen az ID.2all koncepcióautó nyomán készülő modell végül az előzetes várakozásokkal ellentétben nem ID.2, hanem ID.Polo néven kerül a kereskedésekbe. Ezzel kapcsolatban a német márka már korábban megerősítette, nem is lesz több számmal jelölt típus, így például már az ID.EVERY1 sorozatgyártott verziója sem ID.1 lesz - ennek várhatóan az ID.UP nevet adják majd, de ez egyelőre nem megerősített értesülés. A névcsere viszont úgy tűnik, már 2026-ban "utoléri" a jelenleg is kapható villanyautókat. Iparági értesülések szerint az ID.4 lehet az első "átkeresztelkedő modell", amely ID.Tiguan néven folytathatja életútját - írta meg az Automotive News Europe. A portál már azt is tudni véli, hogy az idei év későbbi szakaszában érkező ráncfelvarrással kapja meg az új nevet az ID.4, emellett a külseje is jobban hasonlít majd a Tiguanéra, ezzel is közelebb kívánja hozni a márka a belső égésű motoros és a villanyos kínálatát. A Volkswagen egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

You May Also Like

A Volkswagentől és a Nissantól csábítja át a vásárlókat az új, kínai Mazda 6e

Németh Kornél 0

Ilyen az Audi Q7-nél is nagyobb villanyautó a Volkswagentől

Juhász Ági Ilyen az Audi Q7-nél is nagyobb villanyautó a Volkswagentől bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jöhetnek az olcsó Volkswagenek?

an_admin Jöhetnek az olcsó Volkswagenek? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?