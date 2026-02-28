Ez a teherautó két perc alatt képes befoltozni egy kátyút az úton!

A Cimline P5 egy speciális kátyújavító teherautó, amely akár két perc alatt képes eltüntetni egy úthibát. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mindössze egyetlen kezelő szükséges hozzá, aki végig a fülkében ülve, botkormánnyal irányítja a robotizált szórókart. Ez nemcsak gyorsabbá, hanem biztonságosabbá is teszi a munkát.



-Hirdetés -

-Hirdetés -

A jármű 300 gallonos, túlnyomásos tartállyal rendelkezik, amelyet elektromos fűtés tart üzemi hőmérsékleten, így hideg időben is azonnal bevethető. Amerikában már be is állítottak két ilyen járművet és a tapasztalatok szerint a javítások nemcsak gyorsabbak, hanem tartósabbak is a hagyományos módszereknél. Míg a régi típusú foltozások gyakran csak egy szezonig bírják, ez a technológia hosszabb távú megoldást ígér az úthibákra.





Ha érdekel, hogyan dolgozik élesben a Cimline P5 kátyújavító rendszere, mindenképp érdemes megnéznned a videót!

