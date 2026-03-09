Beszakadt az út Budapesten: elnyelte a kátyú az autót!

Hétfőn délelőtt szakadt be az úttest egy Chevrolet Spark alatt Budapesten, a XVI. kerületben. Az autóban szerencsére senki nem sérült meg, ám az anyagi kár jelentős, a jármű szinte teljesen víz alá került, így jó eséllyel sohasem térhet vissza a forgalomba. Az esetről a fotókat a Budapesti Rendőrfőkapitányság tette közzé, a helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés megszervezése, a szakemberek a hiba feltárását és javítását már megkezdték. Ennek ellenére a Veres Péter út érintett szakasza a Thököly út és a Gárda utca között vélhetően több napra használhatatlanná vált, a javítási munkálatok teljes körű befejezése pedig a kár mértékétől függően akár heteket, hónapokat is igénybe vehet.

