Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!

Lassan 30 éve, hogy bemutatkozott az első hibrid hajtáslánccal ellátott Toyota Prius, a többi pedig, ahogy mondani szokás, történelem. 2025 végéig közel 31.4 millió HEV rendszerű autót szállított le a japán márka az ügyfeleinek (ebből csak Európába 6,2 milliót), a lendület pedig minden bizonnyal nem 2026-ban fog megtörni.

A további eladások egyik komoly „motorja pedig az új, hatodik generációs RAV4 lehet, amelyet minden fontosabb piacon – így természetesen Európában, hazánkban is – forgalmazni fog a Toyota. Ebből mostanáig minden nemzedéket figyelembe véve megközelítőleg 3,1 millió példány talált gazdára, amivel a márkán belül is a legszűkebb „elitbe tartozik. Csak a Corolla (3 353 625 db), illetve a Prius (5 500 509) tud nagyobb volument felmutatni az összes generációt összesítve.

Ugyanakkor az „egymilliós klub már jóval népesebb, mivel ide tartozik a Camry (2,3 millió db), a Yaris (1,8 millió db), de a C-HR (1,4 millió db), valamint a Yaris Cross (1,3 millió db) is. Fontos, hogy a fent említett számok kizárólag a hibrid hajtáslánccal ellátott példányokat tartalmazzák, vagyis ennél jóval több fogyott szinte mindegyik autóból, viszont jól mutatja a hibridek iránti igényt, hogy még kizárólag ezeket számolva is több típus már milliós eladás fölött jár.