Ezért ne hagyd otthon a forgalmit! Tovább emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai!

Kedden visszatértek a hazai benzinkutakra a hatóságilag maximalizált árak, így jelenleg a magyar forgalmi rendszámú autókba a 95-ös benzin literjét maximum 595, míg a gázolajét legfeljebb 615 forintért értékesíthetik a töltőállomások. A hivatalos álláspont szerint csak a forgalmi engedély bemutatása után érvényesítik a kedvezményt, enélkül a külföldi felségjelzéssel futó autóknál is használatos díjszabással lehet tankolni. Ez pedig mostantól még fájóbb lehet majd, hiszen a MOL szerdán közzétett nagykereskedelmi árváltoztatása értelmében a 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 (!) forinttal kerül többe. Ez a módosítás tehát nem befolyásolja a védett árat, ugyanakkor a nagykereket és a kiskereskedelmi árrést igen - mutatott rá a Holtankoljak.hu.

