szerda, március 11, 2026
  • Benzin: 571 Ft
  • Dízel: 600 Ft
Ezért ne hagyd otthon a forgalmit! Tovább emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai!

Gorzás Gergő
0
kevesebb mint 1 perc

Továbbra sem látszik, hol lehet a vége az üzemanyagárak meredek emelkedésének. Szerdán újabb drágulást jelentettek be, mutatjuk a pontos összegeket!

Kedden visszatértek a hazai benzinkutakra a hatóságilag maximalizált árak, így jelenleg a magyar forgalmi rendszámú autókba a 95-ös benzin literjét maximum 595, míg a gázolajét legfeljebb 615 forintért értékesíthetik a töltőállomások. A hivatalos álláspont szerint csak a forgalmi engedély bemutatása után érvényesítik a kedvezményt, enélkül a külföldi felségjelzéssel futó autóknál is használatos díjszabással lehet tankolni. Ez pedig mostantól még fájóbb lehet majd, hiszen a MOL szerdán közzétett nagykereskedelmi árváltoztatása értelmében a 95-ös benzin ára bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 (!) forinttal kerül többe. Ez a módosítás tehát nem befolyásolja a védett árat, ugyanakkor a nagykereket és a kiskereskedelmi árrést igen - mutatott rá a Holtankoljak.hu.

