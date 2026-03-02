Feltámad a Rába, ebben a formában élesztik újjá a vállalatot!

Az elmúlt időszakban nem az első fejlemény a Rába körül, hiszen múlt szeptemberben a 4iG Nyrt. nagyjából 25 milliárd forintot fizetett a többségi tulajdon megszerzéséért. A friss bejelentés értelmében pedig úgy tűnik, nem véletlenül történt meg a tranzakció.

A Karmelita Kolostorban Orbán Viktor miniszterelnök és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter jelenlétében a 4iG Csoport vezetése, valamint a Rába jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokat jelentett be. A legfontosabb fejlemény, hogy a vállalat a közeljövőben több mint 10 ezer katonai jármű gyártását, összeszerelését és karbantartását vállalta. Emellett a Rába partneri szerződést írt alá a Tatra Trucks-szal, amely részeként a gyártó bekapcsolódik a több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását

magában foglaló programba, amelynek értéke meghaladhatja az 1 milliárd eurót (ez nagyjából 381 milliárd forintnak felel meg).

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a 4iG SDT között aláírt háromoldalú együttműködési megállapodás, valamint a keretmegállapodások lehetővé teszik a Magyar Honvédség átfogó megújítását. A program meghatározó eleme a logisztikai, szállítási és műszaki feladatokat ellátó, akár 2 000 darab, négyféle konfigurációban készülő TATRA 8×8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártására, összeszerelésére és karbantartására vonatkozó most aláírt keretmegállapodás. A projekt egyedi megrendelések alapján, ötéves időtávon belül valósulhat majd meg a 4iG SDT és a Rába részvételével, a Tatra és a CSG közreműködése mellett. A Magyar Honvédség emellett mobilitási és műveleti képességeinek fejlesztése érdekében – konfigurációtól függően – akár 800 darab Gidrán 4×4 páncélozott terepjármű gyártására, összeszerelésére és karbantartására adhat megrendelést a 4iG SDT részére. A program a Nurol Makina török védelmi ipari gyártóval fennálló együttműködésre építve ötéves időtartam alatt valósulhat meg. A RÁBA emellett elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási feladatait. Az MRO tevékenység a vállalat számára új, életciklus-alapú védelmi szolgáltatási területet nyit meg, amely hosszú távon stabil és kiszámítható bevételi forrást biztosít.