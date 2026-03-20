FIGYELEM! A rendőrség nem SMS-ben küldi a büntetést, ne dőlj be neki!

A rendőrség már március elején felhívta a lakosság figyelmét a csaló SMS-ekre, azonban még az elmúlt napokban is folyamatosan küldik a bűnözők az üzeneteket, áldozatokra vadászva. Az SMS szövege szerint a telefonszám tulajdonosa "közlekedési szabálysértést követett el, amely miatt pénzbírság került kiszabásra". Érdemes megfigyelni, hogy a szövegben többnyire csupán közhelyes mondatok szerepelnek, még a büntetés pontos összegét sem tartalmazza az SMS. Emellett szintén árulkodó, hogy az üzenetben egy rendkívül szoros határidőről írnak (3 napról), pedig a hatóság a valóságban ennél jóval rugalmasabb: a gyorshajtási bírságok esetében a határozat átvételét követő 53 naptári napon belül kell befizetni a büntetést.

A napokban a szerkesztőségünk több tagja is kapott hasonló SMS-t, viszont valamelyest "továbbfejlesztették" a módszereiket a bűnözők. "A szabálysértés megállapítása és szankcionálása az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, valamint a 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján történt." - áll a nekem küldött üzenetben. Mindebben a legijesztőbb, hogy a hivatkozott jogszabályok valóban arról rendelkeznek, hogyan és miképpen kell a bírságokat kiszabni, amennyiben valaki vét a szabályok ellen. Ugyanakkor ezt leszámítva ez az SMS is mellőz mindenféle konkrétumot, nem szerepel benne a bírság összege, de még csak a dátum sem, nyilván éppen azért, hogy minél többen bedőljenek a kamu üzenetnek. Ha pedig a sok gyanús elem önmagában nem lenne elég árulkodó: a rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton vagy az ügyfél-, vagy a cégkapun keresztül küldi ki - olvasható a Police.hu-n.

