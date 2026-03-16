Fontos változás: mától nem éri meg az apróval szórakozni a parkolásnál!

Március 16-tól hivatalosan is megszűnt Magyarországon a mobilos parkolásoknál igazságtalanul felszámított kényelmi díj. Ennek értelmében a különböző applikációkban, vagy épp SMS-ben indított parkolás pontosan ugyanannyiba fog kerülni, mintha az évtizedek óta használatos érmealapú fizetést venné igénybe a felhasználó. A változásra az egyik ilyen alkalmazásban egy rendszerüzenet is "figyelmeztet".

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Fontos kiemelni, hogy ezzel egy időben az érmealapú fizetés nem szűnik meg, továbbra is lehet alternatíva az automatáknál történő díjkiegyenlítés, viszont az elmúlt évek statisztikái alapján ezt egyre kevesebben használják.

-Hirdetés -