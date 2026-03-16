Fontos változás: mától nem éri meg az apróval szórakozni a parkolásnál!

Március 16-tól hivatalosan is megszűnt Magyarországon a mobilos parkolásoknál igazságtalanul felszámított kényelmi díj. Ennek értelmében a különböző applikációkban, vagy épp SMS-ben indított parkolás pontosan ugyanannyiba fog kerülni, mintha az évtizedek óta használatos érmealapú fizetést venné igénybe a felhasználó. A változásra az egyik ilyen alkalmazásban egy rendszerüzenet is "figyelmeztet".
Fontos kiemelni, hogy ezzel egy időben az érmealapú fizetés nem szűnik meg, továbbra is lehet alternatíva az automatáknál történő díjkiegyenlítés, viszont az elmúlt évek statisztikái alapján ezt egyre kevesebben használják.