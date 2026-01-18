Igazi vadállat lett az új 830 lóerős Shelby

A 826 lóerős GTD után az ember naivan azt gondolná, hogy már nem lát erősebb Mustangot – erre jön a Shelby American, és olyan monstrumot farag a Ford vadlovából, hogy az első képek és a specifikációk böngészése után pár másodpercig tart, mire az ember felkaparja az állát a padlóról.

Viszont, aki szeretne egyet a garázsába, gyorsan kell cselekedjen, mert a limitált szériából mindössze 300 darab készül, az ára pedig 175 885 dollárról (kb. 58 millió forintról) indul az USA-ban.

Ahogy végignézünk az autón az elejétől a hátsó szárnyig, azonnal világos, hogy itt nem aprózták el az átalakítást. Már első ránézésre is elég agresszívre sikerült.

A V8-as 5.0 literes motorból kicsivel több, mint 830 lóerőt hoztak ki, kompresszorral növelték a teljesítményt, amitől az amúgy sem szerény teljesítménnyel rendelkező, 500 lóerős Dark Horse is inkább a sarokba bújva pislog a Super Snake verzió láttán. A vadállati teljesítményhez mérten továbbfejlesztett hűtést, Borla kipufogórendszert, erősebb féltengelyeket, módosított felfüggesztést és komolyabb fékrendszert is kapott.

A Super Snake kérhető hatfokozatú manuális vagy tízfokozatú automata váltóval. Manuális esetén egyedi Shelby-váltógomb jár, a utastérben pedig sorszámozott plakettek, Alcantara-bőr ülések és kígyópikkelyre emlékeztető dizájnelemek fogadnak. Az egyedi belső csíkok, logók és a hímzett Shelby szőnyegek együttese egyszerre ad prémium és valóban exkluzív érzetet. Szín szerint hétféle variánsban kérhető a feketén át (Shadow Black) a narancson (Orange Fury) keresztül egészen a pirosig (Racing Red).

Az alumíniumra cserélt, szellőzőnyílásokkal ellátott motorháztető és a karbon elszívók nem pusztán látványelemek: valódi szerepük van a hűtésben és az aerodinamikában. A karosszériát szénszálas elemekkel szélesítették, és természetesen a megfelelő tapadás érdekében a futóművet is átdolgozták a mérnökök. A 20 colos kovácsolt magnézium felnikre szerelt gumik pedig garantáltan kegyelemért fognak könyörögni, amikor valaki lepadlózza a megbokrosodott pónilovat.