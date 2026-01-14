Kicselezte a piros lámpát: kitalálod, milyen autó kapott épp zöldet?

Hiába a hó és a csúszós utak, még ilyen időben is rengeteg autós gondolja úgy, hogy megéri próbálkozni a szabályok kicselezésével. Egy furgon sofőrje is ezzel próbálkozott Veszprém vármegyében, amikor a jelzőlámpa piros jelzését próbálta "kikerülni". Bár elméletben lehet szabályos, hogyha egy kereszteződésben jobbra fordulsz, majd megfordulsz és ismét jobbra fordulsz, ám ennek alapfeltétele, hogy szabályosan fordulj meg. A felvételen látható furgon sofőrje azonban több záróvonalon is áthajtott a művelethez, ráadásul mindezt egy a kereszteződésbe érkező, álcázott járőrautó előtt tette. Természetesen a bírság nem maradt el, illetve a felvételt is közzétették az egyenruhások.