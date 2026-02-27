Még mindig probléma itthon a mentőfolyosók kialakítása, mondd el most Te, szerinted miért!

A mentőfolyosót 14 éve vezették be a hazai KRESZ-be, de az elfogadottsága felemás. „Torlódások esetén sokan még mindig nem tudják, hogyan kell utat adni az érkező segítségnek, legyen szó mentőautóról, tűzoltóautóról, vagy rendőrről” – hangsúlyozta Rácz Tamás, a közlekedési és autós szakújságírók által alapított Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület (ÉKKE) elnöke. A szervezet ezért úgy döntött, közvélemény-kutatás formájában keresi a választ a bizonytalanság hátterében.

„A kutatásban számos fontos kérdésre keressük a választ. Például arra, hogy tudják-e a közlekedők, hogyan és mikor kell kialakítani a mentőfolyosót két vagy háromsávos autópályán? Az is fontos kérdés, hogy egyáltalán mikor lehet azt feloldani?” – emelte ki Rácz Tamás. Emellett szintén kíváncsiak a kitöltők véleményére, mit gondolnak, hogyan lehetne például ösztönözni a közlekedőket a mentőfolyosók kialakításával kapcsolatos szabályok betartására. Az oktatásban vagy a szigorúbb ellenőrzésben látják-e a magyar autósok a fantáziát?

A kérdőív kizárólag olyan személyek számára szól, akik rendelkeznek bármilyen

érvényes vezetői engedéllyel. Kitöltése mindössze 8-12 percet vesz igénybe a

kifejtős kérdésekre adott válaszok hosszúságától függően. A kérdőívet tartalmazó felület IDE KATTINVA érhető el. A kutatás eredményeit az ÉKKE körülbelül egy hónapon belül tanulmány formájában publikálja a traffix.hu oldalon.