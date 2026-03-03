Nagyon komoly drágulás várható a magyar benzinkutakon, mindkét típus érintett!

Kedd reggel a Brent hordónkénti ára elérte ismét a 80 dolláros tartományt, erre pedig legutóbb kicsivel több, mint egy éve, 2025 januárjában volt példa. Ugyanakkor a grafikonok gyakorlatilag percről percre feljebb kúsznak, így könnyen lehet, hogy az aktuális közel-keleti konfliktus miatt akár 90 dollárig is felmegy az ár – legutóbb 2024 tavaszán kértek ennyit egy hordónyi Brent olajért. A helyzetet tovább rontja, hogy az amerikai valutával szemben nem áll túl jól a forint – a 330 forintos szinthez közelít. Éppen ezért nem meglepő, hogy a Holtankoljak.hu komoly áremelkedést jósol szerdára. A portál értesülése szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 5, míg a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik.

Kedd reggel előbbi átlagára 565 forint környékén alakul a Holtankoljak.hu saját számításai szerint, vagyis ha a töltőállomások egy az egyben érvényesítik a módosítást, úgy 570 forintra kúszhat az átlagára. A gázolaj hétfőhöz képest 4 forintot drágult, vagyis 594 forint körül mozog jelenleg, azonban ha itt is beépítik a kiskereskedelmi árképzésbe a változtatást, úgy 603 forint lehet egy liter gázolaj. Ilyen léptékű drágulás legutóbb tavaly júniusban történt, akkor is az Izrael-Irán konfliktus miatt.