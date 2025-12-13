Nem várt botrány kibontakozóban a Jaguar Land Rover háza táján!

December elején robbant a hír, hogy a vállalat azonnali hatállyal menesztette Gerry McGovernt, a JLR formatervezőjét, aki többek között a Land Roverek külleméért felelt, illetve az ő nevéhez köthető a Jaguar jelenleg is tartó arculatváltása, amelynek első "fecskéje" a Type 00 koncepcióautó. A hírt először az Autocar indiai kirendeltsége hozta el, a jelentésben pedig kiemelték, hogy a menesztés annyira "azonnali hatályú" volt, hogy McGovernt a biztonsági őrök kísérték ki az épületből.Furcsa módon csak 10 nappal az első hír után kommentálta az értesüléseket a JLR, viszont ez sem feltétlenül vitt közelebb az igazsághoz. "Hamis állítás, mely szerint hatályon kívül helyeztük volna Gerry McGovern munkaszerződését, és a jövőben nem kívánunk az ehhez hasonló spekulatív hírekre reagálni" - áll a gyártó közleményében, amelyet az Automotive News Europe portálnak juttattak el. Ugyanakkor a Jaguar Land Rover nem árulta el, hogy a formatervező még mindig náluk dolgozik-e vagy sem, így jelenleg nem tudni az igazságot.