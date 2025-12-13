Nem várt botrány kibontakozóban a Jaguar Land Rover háza táján!

Bejárta a világsajtót, hogy kirúgták a vállalat egyik fontos emberét, most cáfol a Jaguar Land Rover

Gorzás Gergő 0 , ,

Közel 2 héttel az első jelentések után cáfolta az egyik legfontosabb szakember menesztéséről szóló híreket a Jaguar Land Rover, ugyanakkor a szűkszavú közlemény bizonyos szempontból csak tovább bonyolította a helyzetet. Íme a részletek!

December elején robbant a hír, hogy a vállalat azonnali hatállyal menesztette Gerry McGovernt, a JLR formatervezőjét, aki többek között a Land Roverek külleméért felelt, illetve az ő nevéhez köthető a Jaguar jelenleg is tartó arculatváltása, amelynek első "fecskéje" a Type 00 koncepcióautó. A hírt először az Autocar indiai kirendeltsége hozta el, a jelentésben pedig kiemelték, hogy a menesztés annyira "azonnali hatályú" volt, hogy McGovernt a biztonsági őrök kísérték ki az épületből. Furcsa módon csak 10 nappal az első hír után kommentálta az értesüléseket a JLR, viszont ez sem feltétlenül vitt közelebb az igazsághoz. "Hamis állítás, mely szerint hatályon kívül helyeztük volna Gerry McGovern munkaszerződését, és a jövőben nem kívánunk az ehhez hasonló spekulatív hírekre reagálni" - áll a gyártó közleményében, amelyet az Automotive News Europe portálnak juttattak el. Ugyanakkor a Jaguar Land Rover nem árulta el, hogy a formatervező még mindig náluk dolgozik-e vagy sem, így jelenleg nem tudni az igazságot.

You May Also Like

70 éve nem volt ilyen rossz helyzetben a brit autóipar

an_admin 70 éve nem volt ilyen rossz helyzetben a brit autóipar bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Defender Trophy néven folytatódik a Land Rover legendás expedíciós kalandversenye

Horváth András Defender Trophy néven folytatódik a Land Rover legendás expedíciós kalandversenye bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Új életet kaphatnak a leharcolt Range Roverek

Walter Zalán Új életet kaphatnak a leharcolt Range Roverek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?