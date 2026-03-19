Olcsóbb a villany, mint a dízel? Ha ilyen Opelt szeretnél, akkor igen!

A sokadjára meghosszabbított céges villanyautós támogatás még mindig él, részben pedig ezt kihasználva lehet olcsóbban hozzájutni a Combo Electric és Vivaro Electric haszongépjárművekhez. A számok nyelvére lefordítva mindez azt jelenti, hogy az előbbinél a pályázati támogatással az elektromos változat induló nettó ára 5 540 000 forint, míg a dízel 6 390 000 forintba kerül. A Vivaronál ez a két ár 7 090 000 forint illetve 7 990 000 forint - értelemszerűen előbbi az EV a támogatás igénybevételével, míg utóbbi a gázolajos alternatíva.

