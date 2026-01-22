Összeverekedett diáktársával az iskolában, majd balesetet okozott a családi autóval!

A hatóságok tájékoztatása szerint a két tinédzser korú fiú között egy lány miatt alakult ki konfliktus, amely végül verekedésig fajult, miután a bántalmazó többször is megfenyegette a sértettet, majd a tanítási idő végén még az utcára is követte. Bár a tanárok, osztálytársak, sőt még szülők is próbálták szétválasztani az elszabadult fiatalokat, végül a rendőrség segítségét kérték.Azonban még a hatóságok kiérkezése előtt a bántalmazó édesanyja a helyszínre ért, a gépkocsijából pedig úgy szállt ki, hogy nem állította le a motort. A felelőtlen fiatal csak ekkor hagyta abba a dulakodást, majd még a rendőrök érkezése előtt beugrott az autóba, és elhajtott. A járőrök azonnal utána eredtek, de hiába a megkülönböztető fény- és hangjelzés a bántalmazó fiatal nem lassított, sőt, még az sem zavarta, hogy az utastérben egy másik kiskorú is tartózkodott. Az egyik kereszteződésben két gépkocsit is összetört, de még ekkor sem állt meg. Végül a nyílegyenes szakaszon nekiment az útszélén lévő szalagkorlátnak, az üldözés ekkor ért véget. Egyetlen nap alatt komoly bűnlajstromot sikerült összeszednie a 18 év alatti fiúnak, hiszen a rendőrség testi sértés, zaklatás, személyi szabadság megsértése és a közlekedési szabályszegések miatt több eljárást is indított ellene.