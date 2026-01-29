Autós üldözés kerekedett egy egyszerű szabálytalanságból Békéscsabán, íme a videó!

Egyre több olyan felvételt tesz közzé a rendőrség, amelyen közvetlenül egy járőrautó előtt szabálytalankodnak a sofőrök, most azonban különös fordulatot vett egy hasonló történet. Egy piros Alfa Romeo sofőrje hagyta figyelmen kívül a tilos jelzést Békéscsabán, miközben a mellette lévő forgalmi sávban egy járőrautó várt a zöldre. A rendőrök felcsapták a kéket és utána indultak, az autós pedig rövidesen meg is állt a jelzésre. Az intézkedés kezdetben problémamentes volt, a rendőrnő közölte a sofőrrel, hogy az elkövetett szabálysértésért pénzbírságot és büntetőpontokat fog kapni. A férfi ekkor annyit mondott, hogy „ezért nem szoktam megállni”, majd gázt adott és nagy sebességgel elhajtott az Alfával.

A két rendőrnő az üldözőbe vette, a kamera felvételén pedig jól látszik, ahogy a férfi többször szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és helyenként közel 120 km/ órás sebességgel hajtott a belvárosban.

Nem sokkal később azonban úgy állt be egy másik jelzőlámpához, hogy esélye sem maradt meglógni a rendőrök elől, lényegében saját magát zárta körbe a többi közlekedővel. A szabályszegések sorozatát elkövető férfi még ekkor sem akart kiszállni az autójából, de a rendőrnő határozott fellépéssel kitessékelte a járműből. Még ekkor is ellenállt, sérelmezte az intézkedést, ezért megbilincselték és előállították a rendőrkapitányságra. Kihallgatásán azt mondta, hogy a munkájához szüksége van a jogosítványára, és azért nem akart a meglévők mellé újabb büntetőpontokat kapni, mert tudta, hogy "kipontozódna". Ez valóban meg is történt azzal, hogy a rendőrautó mellett áthajtott a piroson. A Békéscsabai Rendőrkapitányság on azonban a menekülés miatt több szabálysértési eljárást, illetve közigazgatási eljárást is indítottak ellene, és el is tiltották a járművezetéstől.