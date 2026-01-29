Autós üldözés kerekedett egy egyszerű szabálytalanságból Békéscsabán, íme a videó!
„Ezért nem szoktam megállni” - mondta az Alfa Romeo sofőrje a rendőrnőnek, és beletaposott a gázba
Áthajtott a piroson, majd amikor a rendőrök megállították, menekülőre fogta és még egy városi száguldozással is megfejelte a történteket az Alfa Romeo sofőrje. A járőrautóban azonban mindent rögzített a kamera.
A két rendőrnő az üldözőbe vette, a kamera felvételén pedig jól látszik, ahogy a férfi többször szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és helyenként közel 120 km/ órás sebességgel hajtott a belvárosban.Nem sokkal később azonban úgy állt be egy másik jelzőlámpához, hogy esélye sem maradt meglógni a rendőrök elől, lényegében saját magát zárta körbe a többi közlekedővel. A szabályszegések sorozatát elkövető férfi még ekkor sem akart kiszállni az autójából, de a rendőrnő határozott fellépéssel kitessékelte a járműből. Még ekkor is ellenállt, sérelmezte az intézkedést, ezért megbilincselték és előállították a rendőrkapitányságra. Kihallgatásán azt mondta, hogy a munkájához szüksége van a jogosítványára, és azért nem akart a meglévők mellé újabb büntetőpontokat kapni, mert tudta, hogy "kipontozódna". Ez valóban meg is történt azzal, hogy a rendőrautó mellett áthajtott a piroson. A Békéscsabai Rendőrkapitányság on azonban a menekülés miatt több szabálysértési eljárást, illetve közigazgatási eljárást is indítottak ellene, és el is tiltották a járművezetéstől.