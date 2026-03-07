Polgárpukkasztó versenycsomagot kap a BMW M2: íme az M Performance Track Kit

A bajorok sosem vicceltek, ha utcára eresztett vadállatként viselkedő coupét kellett gyártani, és a jelek szerint ettől a szokástól továbbra sem térnek el. A BMW nagy teljesítményű modelljeinek sorát nyitó M2 most olyan versenykörülmények között edzett technikai csomagot kínál, ami még vonzóbbá teszi a kétajtós fenegyereket.

Az aerodinamika szolgálatának jegyében az állítható első koptató egy elemet alkot az első lökhárítóval, melyet méretes légbeömlőkkel és az első kerékjárati íven elhelyezett diffúzorokkal fokoztak. A leszorítóerő növelésének érdekében nem hiányozhat a méretes hátsó szárny sem, ami a BMW M4 GT4 és a BMW M4 GT3 modellekről lehet ismerős. Nem mellesleg ez a szintén állítható szárny “Race” üzemmódban akár 50 milliméterrel is képes hátrébb tolni a légterelő lapjait. Szerencsére a szárny utcai móddal is rendelkezik, így nem kell aggódni, megfelel minden közúti szabályozásnak.

A csomag részét képezi a kerekenként állítható futómű, amelyen tetszés szerint hangolható a rugóút hossza, a lengéscsillapító-karakterisztikája és a hasmagasság is, így akár további 20 milliméterrel is leültethető az autó. Az M TwinPower Turbo technológiával dolgozó, hathengeres benzinmotor teljesítménye 530 lóerő, ráadásul olyan hangélménnyel amit a szomszéd is megemleget.

Erről gondoskodik a BMW M Performance kipufogórendszer, amelynek szénszálból és titánból készült végei többféle választható orgánummal is képesek üvölteni. Az opcionálisan választható M Performance Track Kit ráadásul 8 kilogrammal könnyebb mint a köznapi CS verzió. A csomag 2026 júliusától lesz rendelhető, németországi ára 8300 Euró körül alakul, ami nagyjából 3,26 millió forintnak felel meg, ám a hazai számokról még nincs megerősített információ.