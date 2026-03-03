Szűkült a lista: közülük kerül ki a 2026-os Világ Év Autója!

Január elején tette közzé a Világ Év Autója díj zsűrije a teljes listát a lehetséges abszolút győztesekről, valamint a különböző kategóriák jelöltjeiről. Ezt a felsorolást szűkítették tovább, hiszen most már csak három-három autó szerepel csoportonként.

Az abszolút kategóriában az első debreceni BMW, az iX3 maradt versenyben, mellette a nálunk nem forgalmazott Hyundai Palisade, valamint a Magyarországon várhatóan idén a kereskedésekbe kerülő új Nissan Leaf. A villanyautók kategóriája nem sokban különbözik, ugyanis a Leaf és az iX3 mellett itt a Mercedes-Benz CLA (EQ) maradt a kalapban.

A luxusautók mezőnyében a Volvo ES90 marad versenyben, illetve a Magyarországon ugyancsak nem kapható Cadillac Vistiq és Lucid Gravity. A nagyteljesítményűek között még mindig esélyes a végső diadalra a BMW M2 CS, a Chevrolet Corvette E-Ray, illetve a Hyundai Ioniq 6 N.

A városi autók mezőnyében a Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV (a két típus gyakorlatilag ugyanaz), a (Nio) Firefly, valamint a magyar piacon ismeretlen Hyundai Venue kaphatja meg az elismerést. Az "Év Autódizájnja" kategóriában a Kia PV5, a Mazda 6e (kínai nevén EZ-6), illetve a Volvo ES90 maradt versenyben. A végső győzteseket április elsején, a New York-i Autószalonon fogják kihirdetni.