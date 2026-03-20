Gondoltad volna, hogy ezekből a villanyautókból fogyott Európában a legtöbb februárban?

190 208 villanyautót vettek nyilvántartásba Európában idén februárban, vagyis 15,7 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában. A ranglista élén ezúttal a Tesla Model Y szerepel 10 844 példánnyal, 22,1 százalékos növekedést produkálva 2025 februárjához képest. A második helyen a Škoda Elroq, míg a dobogó alsó fokán a Tesla Model 3 foglal helyet.
Némiképp meglepő, hogy a Leapmotor T03 a negyedik helyig tornázta fel magát, mindezt úgy, hogy múlt év februárjához képest 694,7 százalékos növekedést tud felmutatni (akkor 770-et vettek nyilvántartásba, most 6 119-et). A top 5-öt a Škoda nagyobb villanyautója, az Enyaq zárja, vagyis a tabella első felében a kínai apróság mellett csak a csehek és a Tesla típusai szerepelnek.
Az "alsóház" sem sokkal színesebb, mivel a 6. helyen végző Renault 5, és a 10. pozícióban listázott BMW iX1 három Volkswagent fog közre, sorrendben az ID. 4-et, aaz ID. 3-at, illetve az ID. 7-et.
|Típus
|Eladott példányszám (2026. 02.) (db)
|változás 2025 februárjához képest (%)
|1.
|Tesla Model Y
|10 844
|+22,1
|2.
|Škoda Elroq
|8 370
|+443,2
|3.
|Tesla Model 3
|6 443
|-6,9
|4.
|Leapmotor T03
|6 119
|+694,7
|5.
|Škoda Enyaq
|5 385
|+20,0
|6.
|Renault 5 E-Tech
|5 260
|-6,4
|7.
|Volkswagen ID.4
|5 233
|-15,4
|8.
|Volkswagen ID.3
|4 773
|-11,9
|9.
|Volkswagen ID.7
|4 180
|-23,0
|10.
|BMW iX1
|3 924
|-10,3