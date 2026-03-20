Gondoltad volna, hogy ezekből a villanyautókból fogyott Európában a legtöbb februárban?

190 208 villanyautót vettek nyilvántartásba Európában idén februárban, vagyis 15,7 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában. A ranglista élén ezúttal a Tesla Model Y szerepel 10 844 példánnyal, 22,1 százalékos növekedést produkálva 2025 februárjához képest. A második helyen a Škoda Elroq, míg a dobogó alsó fokán a Tesla Model 3 foglal helyet.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Némiképp meglepő, hogy a Leapmotor T03 a negyedik helyig tornázta fel magát, mindezt úgy, hogy múlt év februárjához képest 694,7 százalékos növekedést tud felmutatni (akkor 770-et vettek nyilvántartásba, most 6 119-et). A top 5-öt a Škoda nagyobb villanyautója, az Enyaq zárja, vagyis a tabella első felében a kínai apróság mellett csak a csehek és a Tesla típusai szerepelnek.

-Hirdetés -

Az "alsóház" sem sokkal színesebb, mivel a 6. helyen végző Renault 5, és a 10. pozícióban listázott BMW iX1 három Volkswagent fog közre, sorrendben az ID. 4-et, aaz ID. 3-at, illetve az ID. 7-et.

Típus Eladott példányszám (2026. 02.) (db) változás 2025 februárjához képest (%) 1. Tesla Model Y 10 844 +22,1 2. Škoda Elroq 8 370 +443,2 3. Tesla Model 3 6 443 -6,9 4. Leapmotor T03 6 119 +694,7 5. Škoda Enyaq 5 385 +20,0 6. Renault 5 E-Tech 5 260 -6,4 7. Volkswagen ID.4 5 233 -15,4 8. Volkswagen ID.3 4 773 -11,9 9. Volkswagen ID.7 4 180 -23,0 10. BMW iX1 3 924 -10,3