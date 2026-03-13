Tovább finomítják a Toyota Yaris izmos változatát

A GR Yaris legújabb frissítései a Toyotának a motorsportban gyökerező „folyamatos fejlesztés” filozófiájának köszönhetően érkeztek meg az utcai kivitelbe. A gyár szerint a mostani módosítások főleg a tapadáshatár közelében vezetve javítják az autó irányíthatóságát és menettulajdonságait.

A frissítések már a vezető és a jármű közötti interfésznél elkezdődnek. Az ember és a gép közötti legfontosabb kapocs, a háromküllős kormánykerék valós, versenypályán végzett elemzések alapján alakult át. A versenyzői visszajelzések hatására az új sportkormány átmérőjét 5 mm-rel, 360 mm-re csökkentették, hogy gyorsabb kormánymozdulatokat lehessen vele végrehajtani. Eközben a karima fogott részének felületét megnövelték, és a hüvelykujjtámaszokat eltávolították róla, hogy kiváló reakcióidőt biztosítsanak motorsport-körülmények között. Az új gomb- és kapcsolóelrendezés szintén közvetlen eredménye a raliban szerzett tapasztalatoknak, amikor a vezetők gyakran 180 fokkal elfordítják a kormányt anélkül, hogy megváltoztatnák a kezük helyzetét. A korábbi kialakításnál ez a kormánykerékre szerelt gombok véletlen megnyomását okozhatta, ezért a GR Yaris új sportkormányának elrendezése az összes gombot távolabb helyezi a vezető kezétől, hogy kiküszöbölje a problémát.

Már az első kanyarban érezhetik a vezetők a nagyobb tapadást és a jobb irányíthatóságot, ami az újonnan kifejlesztett Bridgestone Potenza Race gumiabroncsoknak köszönhető. A futófelület mintázatának, belső szerkezetének és gumikeverékének átdolgozása a versenypályán is jobb teljesítményt szavatol, miközben csökkent a korábban sokat kritizált gördülési zaj is. A kerekek hajtás közbeni tapadásának további javítása érdekében áthangolták az első és hátsó lengéscsillapítókat, valamint az elektronikus rásegítésű szervokormányt is. Kibővült a kormányrásegítés működési tartománya (még erős fékezés és nagy sebességű kanyarvétel esetén is), ami a nyomatékérzékelőben lévő torziós rúd merevségének optimalizálásának és a vezérlőszoftver frissítésének köszönhető.

A vezetőoldali légzsák fedele mostantól egy igen mutatós GR emblémát tartalmaz a kormánykeréken, míg a vezetőfigyelő kamera – amely a figyelem elterelését vagy a fáradtság jeleit észleli, és a jármű vészfékezési rendszeréhez kapcsolódik – szintén az alapáron adott biztonsági funkciók közé került. Ezenkívül a hidegebb időben való nagyobb kényelem érdekében mostantól fűthető ülés- és kormánykerék-funkciók is elérhetők az opcionális függőleges kézifékkel kombinálva. Ennek a ralis ihletésű, különleges elhelyezésű sport kéziféknek az a funkciója, hogy szűk kanyarokban a kormányról könnyen elérhető függőleges karral mesterségesen túlkormányzottá lehessen tenni a GR Yarist. Hajtűkanyarokban a kilinccsel előre kanyarodás nem csak látványossá, de gyorssá is teszi a vezetést, mert a sofőr hamarabb kezdheti meg a kigyorsítást egyenes kormányállással.

Minden most bejelentett frissítés a legújabb GR Yaris és GR Yaris Aero Performance modellekre vonatkozik, amelyek már Magyarországon is megrendelhetők. Az alapmodell árlistája 18 millió forinttól, az új Aero Performance csomaggal ellátott változaté 19,38 millió forinttól kezdődik. Az opciós VIP csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, parkolásérzékelő elöl és hátul, JBL Premium Audio rendszer, holttérmonitor biztonságos kiszállást segítő funkcióval, nyolc hangszóró, hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer) 900 ezer, a Track csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, függőleges sportkézifék) pedig 950 ezer forintba kerül.