Újabb típust támaszthat fel az Opel, visszatérhet a Manta!

Nem most először röppennek fel pletykák az Opel Manta visszatéréséről, ezért pedig nem kis részben a gyártó is "felelős". 2021-ben ugyanis lelepleztek egy "modern" Mantát. Ez bár megtartotta az előd karakterisztikáját, megkapta a jelenleg is futó Opelek stílusjegyeit, mint például a nappali menetfények grafikája, a modern Vizort, vagy épp a jellegzetes felniket is. Azonban ennek már lassan 5 éve, a német márka pedig azóta sem jelentette be, hogy sorozatgyártásba küldené az új Mantát.Azonban úgy tűnik, a márka nem feledkezett el a projektről. Florian Huettl, az Opel vezérigazgatója nemrég a Der Spiegel német lapnak adott interjújában kifejtette, az elektromos átállás a vártnál jóval lassabban halad, amit többek között úgy lehet felgyorsítani, ha a vásárló számára olyan autókat is kínál a márka, amelyek erős érzelmi töltettel rendelkeznek.A Manta pedig könnyen lehetne egy ilyen típus. A Spiegelnek nagyon óvatosan fogalmazott a modellel kapcsolatban a vezérigazgató, viszont elismerte, a projekt valóban létezik, viszont 2030-nál hamarabb valószínűleg semmiképpen sem fogják bemutatni a kész változatot. Hozzátette, jelenleg a legfontosabb, hogy az új Corsa piaci bevezetése sikeres legyen, valamint a márka SUV kínálatát megújítsák, csak ezt követően jöhetnek a Mantához hasonló presztízs projektek.