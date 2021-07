Villany Fiat 500-ast a népnek! Fiat 500e Icon teszt

Bájos maradt az új Fiat 500-as

Az új Ötszázashoz jól passzol a villanyhajtás, formájával cuki, a villanyautók között pedig ártámogatás nélkül is az egyik legolcsóbb

"Luigi szeret csak Ferrári?"

Hát nem kellemes vele szemezni?

Sokszor kongatták a vészharangot a kisautók feje felett az utóbbi években, pedig szerintem pont, hogy könnyű helyzetben vannak. Hiába halljuk nap, mint nap, hogy mindenki SUV-t akar, a villanyos jövő - a jelenleg épp nem elérhető ártámogatás nélkül is - a „kicsiknek” kedvez. Persze a hatalmas „krumpliforma” szabadidő-autókból is ontják a villanyhajtású változatokat, hiszen továbbra is divatosak. De a városi szaladgáláshoz egyszerűen egy akkora autó az ideális választás, mint amekkora az új Fiat 500. Természetesen villanymotorral. A forgalmazói tesztautó előtt így hoztuk el egy gyors tesztre a Fiat Schillertől . Nem mi voltunk az egyetlenek, a Schiller TV legfrissebb adásában például egy benzinmotoros 500-as tulaja is próbálta, az ő élményeit is érdemes megnézni.Ráadásul ezen a területen (magyarán a városi közlekedésben) a legkönnyebb elengedni a belső égésű motorokat, még azok számára is, akiknek értük dobog a szíve. A dugóban araszolni, vagy csak két-három kerülettel arrébb menni, na erre tökéletesek a zéró emissziós járművek, hiszen nem nagyon várnak a városban trükkös kanyarok, vagy olyan helyek, ahol igazán tempósan lehet élvezni egy-egy autó valóban sportos attitűdjét. Ülésbe passzírozni meg a villanyautók is tudnak, sőt! Köztük a Fiat 500 is.Ha valakit mégis nagyon érzékenyen érintene, hogy nincs az autó orrában aprócska benzinmotor, úgyis gyorsan elfelejti, amint felfedezi, mennyi stílust szabtak ennyire kicsi területre. És az ennyire kicsit nem is szabad túlságosan lenézőnek érteni, hiszen 8 centit nőtt elődjéhez képest az 500-as, illetve 5,6 centivel szélesebb is lett, a tengelytávolsága pedig 2,2 centit gyarapodott, márpedig ez érezhető a belső helykínálaton is. Kint pedig egy cseppet sem veszített a bájosságából a növekedéssel. Szemből egy kicsit talán komiszabb mosollyal néz ránk, de így is jó vele szemezni. De tényleg, ha megnézitek, szinte egy emberi arc köszön vissza, mosolyra húzott szájjal, gödröcskékkel a sarkaiban, tágra nyílt szemekkel, világító szemöldökkel.Oldalról maradt a jól megszokott sziluett a pici túlnyúlásokkal, elegáns krómcsíkkal és ötletes 500e felirattal a hátsó ablak keretében. Hátul pedig ugyancsak összetéveszthetetlen formákat kapunk, a „régi” 500-as köszön vissza csak kicsit testesebben, nyúlánkabban. Sportos kis hátsó szárnyban végződik a tető, a lámpabúrákba pedig jutott 500-as felirat, szóval ahogy írtam, stílusból jeles.Ugyanez a helyzet bent is. A műszerfal szoborszerű, mintha egyetlen tömbből faragták volna ki. Ízléses, és az ergonómiára sem lehet panasz. Nincs sok gomb, de szerencsére a klímát ezekről lehet kezelni. Minden másra ott a 10,25 colos érintőképernyő, amelyen a Uconnect infotainment fut. Icon felszereltség esetén Európa-térképpel, telefontükrözéssel és persze töltőpont információkkal. A vezető előtti műszeregység 7 colos, könnyen leolvasható, szép a grafikája. A kétküllős kormánykerék alakja sem mindennapi, alul lapított, de nem az a sportos fajta. Ami persze nem baj, az maradjon meg az Abarthoknak. Ugyanakkor a menetirány-választó amolyan Aston Martin módra a középkonzolon kapott helyet, felette öblös tárolóhely, amelyen Torino sziluettje fogad.

Hasonlóan kedves kis geg az ajtóburkolatokra enyhén elrejtve felnyomott Made in Torino felirat a klasszikus 500-as mintájával.

Két személynek nagyon kényelmes

Lehet, hogy szőrszálhasogatás, de azért juthatott volna kárpit a hátsó ülések hátoldalára is

Egyszerű, de nagyszerű műszerfal

Apró kis meglepetések dobják fel az utastér olaszos hangulatát

118 lóerős a villanymotor, ezzel nem lehet panasz a menetdinamikára

Oszlopról 11 kilowattal tölthető. A teljes töltési ideje így mindössze 4 óra körüli

Kellemes vezetni a Fiat 500e-t

Állítólag 460 kilométert is képes megtenni egy feltöltéssel a városban, a realitás azonban vegyes használatban legjobb esetben is 300 kilométer környékén van

Árak Tesztmodell alapára 9 990 000 Ft (2021.07.07.) Tesztautó ára 10 990 000 Ft (2021.07.07.)

Műszaki adatok Teljesítmény: 87 kW (118 LE) Nyomaték: 220 Nm Gyorsulás 100 km/h-ra: 9 s Végsebesség: 150 km/h Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 3632 mm Szélesség: 1683 mm Magasság: 1584 mm Saját tömeg: 1365 kg Össztömeg: 1765 kg Tengelytáv: 2322 mm Karosszéria-kivitel: háromajtós ferdehátú Csomagtér: 185-550 l Motor és váltó Motor: villanymotor Sebességváltó: irányváltó Nyomaték: 220 Nm Teljesítmény: 87 kW (118 LE) Menetteljesítmény Végsebesség: 150 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 9 s

Ha már az ajtóburkolatok szóba jöttek, itt sajnos muszáj egy kicsit siránkoznom, mert az anyagminőségen lehetne még javítani, ha már 10 millió forint feletti szám szerepel az árcédulán. Kicsit feledteti ezt a belül is nyomógombos ajtónyitó, ám külön mókás, hogy lejjebb eldugva ott a mechanikus ajtónyitó kallantyú is, hogy biztosan kijussanak az utasok. Akik ketten, bár egymáshoz közel ülve, de nagyon kényelmesen elférnek az ízlésesen kárpitozott ülésekben. Az ár kapcsán pedig ne feledjük, az alapverzió ártámogatás nélkül is hazavihető 8 millió forintért.Persze hátul is van két hely, amiken a 175 centimmel még éppen elfértem magam mögött, de felnőtteket inkább csak büntetésből szokás erre a térfélre beszuszakolni. És még 185 literes csomagtér is marad mögöttük, amelyből az ülések lehajtása után 550 liter is lehet. Persze alapból a töltőkábelek is itt foglalják a helyet, de azért érdemes „emlékezni rá”, hogy még mindig egy városi kisautóról beszélünk, tehát nem kell, hogy ez legyen az ütőkártyája.A csáberőt a villanymotorban és vezetés közben kell keresni. Az új 500e kétféle akkupakkal szerepel az árlistán. A kisebbik, 23,8 kilowattórás az alap, de az annyira, hogy tényleg csak a belépőszinthez jár, amelynek listaára 7 990 000 forint, ám ha lesz egyszer újra állami támogatás, akkor 5 490 000 forintért is hazavihető (az eddigi feltételrendszer alapján). A tesztpéldányban már a 42 kilowattórás akkupakk kapott helyet. Ebben már 118 lóerős a villanymotor, amelynek nyomatéka 220 Nm, szemben a kisakksis 95 lóerejével, a hatótávolsága pedig 320 kilométer a gyáriak szerint. A rövid villámteszt végén, csak a kijelző adataira támaszkodva 9 km/kwh fogyasztást láttunk, ami a menüben barangolva persze átállítható a nálunk megszokott 100 km/kWh értékre. Ha jól számolok, akkor ez azt jelenti, hogy 100 kilométeren alig több, mint 11 kilowattórát fogyaszt, a gyári adat viszont 14-14,3 kilowattórát jelöl meg. A fentebbi eredmény egyébként vegyes használati módban, autópályával, országúttal együtt jött ki. Városban az alacsonyabb sebességgel és a rekuperációval még jobb is lehet akár, elérve a gyáriak által urbánus környezetbe jósolt 460 kilométeres hatótávot.Bár ehhez biztos vagyok benne, hogy mindenképp a Sherpa mód kell, amelyet kiválasztva nem enged 80 km/h-nál magasabb tempót, illetve légkondihasználatot sem. Emellett még két üzemmód, a Range és a Normal áll rendelkezésre, ezekkel a hatótáv legfeljebb 300 kilométer lesz. Kiválasztásukhoz hosszan kell tartani az e-mode gombot, hogy a rendszer megbizonyosodjék, tényleg ezt akarjuk-e. Vezetni mindegyik módban kellemes, az egypedálos a Sherpa, a többivel dinamikusabban lehet haladni, de ennek a hatótáv gyorsabb csökkenése az ára. A kormányzás pillekönnyű, városban ez jól jön, a futómű pedig próbál lágy lenni és átsuhanni a göröngyösebb utakon is, de ez Budapesten elég kemény dió minden autónak. Összességében azonban kimondottan pihentetőnek merem nevezni a Fiat 500e vezetését.Szükséges is domborítania, mert az egyébként csábos Icon felszereltséggel 10 990 000 forint a listaára. Amennyiben merünk az ismét belengetett állami támogatásra számítani, akkor 8 490 000 forintra csökken az ára. Ebben biztonság terén többek között olyan tételekre számíthatunk, mint a sáv elhagyását megelőző rendszer, a vészfék gyalogosfelismerővel, a táblafelismerő, légzsákok körkörösen az autóban (első, oldalsó, függöny), de van még benne esőérzékelő, éberségfigyelő, tempomat és automata fényszórókapcsolás, bár a full LED fényszórók sajnos már nem fértek bele. Szóval a villanyautózás még mindig drága mulatság, de akinek engedi a pénztárcája, nem fog csalódni a Fiat 500e-ben. Érdemes kipróbálni, akár csak egy próbakörre, ez az 500e is rendelkezésre áll a Fiat Schillernél