1965-ös raligyőzelem előtt tiszteleg a MINI Cooper új különkiadása!

Juhász Ági
0
1 perc

Ralihangulatot áraszt a MINI különkiadása, a Victory Edition, ami az 1965-ös Monte Carlo Rally győzelem előtt tiszteleg.

 

A MINI 1965 Victory Edition különkiadás a brit márka motorsport-örökségét idézi meg, az 1965-ös Monte Carlo Rallyn elért legendás győzelem előtt tisztelegve. Akkor Timo Mäkinen és navigátora, Paul Easter egy Mini Cooper S versenyautóval aratott diadalt.

Külső megjelenésében a modell egyértelműen a hatvanas évek ralis világát idézi. A vörös fényezést fehér kontrasztelemek egészítik ki, az ajtókon pedig megjelenik az ikonikus 52-es rajtszám. A „1965” feliratok nemcsak a C-oszlopon köszönnek vissza, hanem a speciális könnyűfém keréktárcsákon, a küszöbökön, a sportkormányon és a középkonzolon is megjelenik.

A különkiadás többféle hajtáslánccal lesz elérhető: a benzines MINI John Cooper Works, az elektromos MINI John Cooper Works Electric, valamint a háromajtós MINI Cooper S is rendelhető. A legerősebb az elektromos JCW, amely 258 lóerőt tud, míg a benzines JCW 231 lóerős, a Cooper S pedig 204 lóerős teljesítménnyel érhető el.

A Victory Edition 2026 nyarától válik elérhetővé Európában a rajongók számára.

