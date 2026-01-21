8 év vagy 200 ezer kilométer gyártói garancia? A Citroën felár nélkül adja!

Minden konkurensére rálicitál a francia gyártó, időintervallum és futásteljesítmény terén is kiemelkedő garanciát ad ajándékba az összes modelljéhez.
Néhány nappal ezelőtt jelentette be az Opel, hogy 8 évre emeli a gyártói garanciát az autóira, ezt szárnyalta most túl a cégcsoporton belüli konkurens. A Citroën új ajánlata ugyanis szintén 8 éves garanciáról szól, ám felár nélkül megemelték a kilométerkorlátot is, méghozzá 200 ezer kilométerre. A szokatlanul hosszú, gyártói garanciának nincs felára, és az összes Citroën modellre érvényes a legolcsóbbtól a legdrágábbig, még a C3 haszongépjármű változata, a C3 Profi is megkapja.