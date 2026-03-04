Elérte a lélektani határt az üzemanyagár, de további drágulás jön csütörtökön!

Érdekesen alakultak keddről szerdára a hazai üzemanyagárak - legalábbis ami a kiskereskedelmi árképzést illeti. A gázolaj nagyker ára bruttó 9 forinttal emelkedett, viszont ebből "csupán" 6 forintot érvényesítettek a töltőállomások, vagyis szerda reggel átlagosan kereken 600 forintba kerül egy liter - derül ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. Ezzel szemben a 95-ös benzin "csak" 5 forinttal drágult a kutak számára, viszont az átlagárban 6 forintos emelkedés történt, így jelenleg 571 forint körül mozog.

Ugyanakkor nagyon úgy tűnik, ezek az értékek is csupán időszakosak. A Brent hordónkénti ára nem csak meghaladta a 80 dollárt, de jelenleg már inkább a 84 felé közelít (kedden egy rövid időre át is lépte). Szintén nem túl kedvezően befolyásolja az üzemanyagárakat a forint árfolyama az amerikai dollárhoz képest, amely több mint egy hónapja nem látott mélyponton van. Ezek alapján pedig nem is annyira meglepő, hogy a Holtankoljak.hu úgy értesült, további drágulás várható csütörtökön. Számokban kifejezve mindez a 95-ös benzin esetében bruttó 5, míg a gázolaj kapcsán bruttó 8 forintot jelent. Persze, nagy kérdés, miképpen érvényesítik majd a kiskereskedelemben a kutak a módosításokat.