Ennyiért tankolnak most Amerikában!

Fontos különbség a hazai és az amerikai üzemanyagárak között, hogy odaát gallonban mérik a tankolást. A normál benzin (ez ott 90-es oktánszám alatti) gallonjának országos átlagára átlépte a 3 dolláros határt, és nincs olyan állam, ahol ez az ár alacsonyabb lenne. Az Amerikai Autóklub legfrissebb adatai szerint jelenleg átlagosan 3,58 dollár egy gallon, ami körülbelül 323 Ft/liternek felel meg. Ez egy hónappal ezelőtt még csak 2,92 dollár (kb. 264 forint/liter) volt, és ezt bizony jelentős emelkedésként élik meg az amerikaiak. Azonban az egyes államok között még ennél is jelentősebb különbségek mutatkoznak.

Továbbra is Kalifornia a legdrágább, ahol egy gallon benzin 5,34 dollárba (kb. 483 Ft/l) kerül. A második legdrágább Washington állam, ahol 4,72 dollár (kb. 427 Ft/l) egy gallon. Hawaii a harmadik legdrágább átlagárat mutató állam, ott 4,69 dollár egy gallon (kb. 424 Ft/l). A legkevesebbet az USA középső és déli részén élők fizetnek. Kansas a legolcsóbb állam, ott 3,01 dollár átlagosan egy gallon benzin, ami kb. 272 Ft/l. Oklahoma és Észak-Dakota fért fel az olcsósági dobogóra, előbbi államban kb. 274 forintnyi egy liter benzin ára, utóbbiban pedig 279 Ft/l.

A gázolaj az USA-ban is drágább, jelenleg az átlagár 4,83 dollár/gallon, ami kb. 437 Ft/liter, de ez is 1,20 dolláros emelkedés az egy hónappal ezelőtti átlagárhoz képest.

