Felháborító szabálytalanságot követett el a taxis, szerencsére a rendőrök is látták, mit művelt!

A szóban forgó esetet Budapest X. kerületében, a Kőér utcai vasúti átjárónál rögzítette a hatóság. A felvételen jól kivehető, amint a jelzőfények pirosra váltottak, majd az összes közlekedő a szabályoknak megfelelően megállt. Ekkor azonban jobbról lendületből érkezett egy taxis, aki a várakozókat megkerülve – valószínűleg körültekintés nélkül – nagy sebességgel áthajtott a kereszteződésen a piros jelzés ellenére – érdemes megfigyelni, hogy kanyarodáskor még az irányjelzőt is elfelejtette használni. A lámpák ignorálása 100 ezer forintos közigazgatási bírságot vont maga után – derült ki a Police.hu tájékoztatásából. A közleményben megjegyezték, nem a sárga autóban ülő hivatásos sofőr volt az egyetlen, aki nem ismerte fel a piros lámpát, további három járművezetőt kaptak ilyen vétségen.

