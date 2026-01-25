Hadd kormoljon: az Egyesült Államokban felhagynak a füstokádó dízelek üldözésével!

Az elmúlt években az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vödörszámra öntötte a dollárt a dízel pickupok kibocsátásának manipulációjához kapcsolódó büntetőügyekre, hogy elvegyék a kedvét a járművüket szándékosan koromágyúvá alakító sofőröknek. Mindez igenis komoly probléma: egy 2020-ban publikált tanulmány szerint 550 ezer dízel pickup volt érintett 2010 és 2020 között, így nagyjából 570 ezer tonna felesleges nitrogén-dioxid jutott a levegőbe az Egyesült Államokban, csak azért, mert egyesek szeretik, ha kormol.

Most azonban fordult a kocka, az Igazságügyi Minisztérium új irányelve a kedvtelésből környezetszennyezők javára döntött.

A jövőben ugyanis a szövetségiek nem nyomoznak ilyen ügyekben, sőt, a jelenleg folyamatban lévő vádakat is ejtik. A kibocsátás-szabályozó szoftverek módosítása és az emissziót mérséklő alkatrészek illegális eltávolítása ugyanis egy új jogértelmezés szerint nem bűncselekmény, csak szabálysértés. Hogy miről is van szó pontosan? Az alábbi videóban láthatjátok.Ki kell azonban emelni, hogy ettől még nem lett hirtelen legális a szlengben "rolling coal" néven elterjedt füstökádás, csak épp a komoly következményekkel járó büntetőeljárás helyett egy egyszerű szabálysértési bírságra számíthat, aki így alakítja át a járművét. Ráadásul a döntés értelmében innentől tetten érni is nehezebb a szabálysértőket: eddig - mivel szövetségi bűncselekmények számított - bejelentés alapján is kopogtathatott a hatóság, innentől azonban csak akkor kerülhet bajba az illegálisan átalakított jármű sofőrje, hogyha kormoláson kapják az egyenruhások. Az esztelen kormolást ellenzők utolsó mentsvára az állami jogalkotók józan ítélőképessége lehet: bár szövetségi szinten lényegesen elnézőbbé vált a szabályozás, az adott állam bármikor szigoríthat a saját törvényein, amennyiben ez szükségessé válik az ilyen esetek visszaszorítása érdekében.