Hadd kormoljon: az Egyesült Államokban felhagynak a füstokádó dízelek üldözésével!
Ejtik a vádakat: az USA-ban innentől tényleg úgy kormolsz, ahogy csak akarsz?
Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának utasítására ejtik a vádakat az autóikat szándékosan koromágyúvá alakító sofőrök ügyében.
Most azonban fordult a kocka, az Igazságügyi Minisztérium új irányelve a kedvtelésből környezetszennyezők javára döntött.A jövőben ugyanis a szövetségiek nem nyomoznak ilyen ügyekben, sőt, a jelenleg folyamatban lévő vádakat is ejtik. A kibocsátás-szabályozó szoftverek módosítása és az emissziót mérséklő alkatrészek illegális eltávolítása ugyanis egy új jogértelmezés szerint nem bűncselekmény, csak szabálysértés. Hogy miről is van szó pontosan? Az alábbi videóban láthatjátok. Ki kell azonban emelni, hogy ettől még nem lett hirtelen legális a szlengben "rolling coal" néven elterjedt füstökádás, csak épp a komoly következményekkel járó büntetőeljárás helyett egy egyszerű szabálysértési bírságra számíthat, aki így alakítja át a járművét. Ráadásul a döntés értelmében innentől tetten érni is nehezebb a szabálysértőket: eddig - mivel szövetségi bűncselekmények számított - bejelentés alapján is kopogtathatott a hatóság, innentől azonban csak akkor kerülhet bajba az illegálisan átalakított jármű sofőrje, hogyha kormoláson kapják az egyenruhások. Az esztelen kormolást ellenzők utolsó mentsvára az állami jogalkotók józan ítélőképessége lehet: bár szövetségi szinten lényegesen elnézőbbé vált a szabályozás, az adott állam bármikor szigoríthat a saját törvényein, amennyiben ez szükségessé válik az ilyen esetek visszaszorítása érdekében.