Hamarosan vadiúj SUV-ot mutat be a Renault, íme az első fotó!

Az elmúlt időszakban a Renault egyre komolyabban gondolkodik Európán kívül is, hiszen csak a múlt évben több olyan autót is bemutattak, amely a kontinensünkön (így a márka őshazájában, Franciaországban sem) lesz kapható - ilyen például a Filante is.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Minden bizonnyal ezt az irányt viszi tovább a Renault a hamarosan érkező SUV-val, mert a közlemény első sorában már rögtön kiemelik a "nemzetközi modelloffenzívát", ezt pedig eddig csak az Európán kívülre gyártott típusok kapcsán emlegették. A szabadidő-autó a Bridger nevet kapta, aminek a végére a Concept tagot is odabiggyesztették, mivel a március 10-én, a futuREady stratégia köré épülő prezentáción csak a tanulmányautót fogják bemutatni. Erről egyelőre nem sokat árultak el, csupán annyit, hogy 4 méternél rövidebb lesz a teljes hossza, valamint a nyilvánosságra hozott fotó szélén jó eséllyel a csomagtér-ajtó látható, rajta egy pótkerékkel, ez pedig egyértelműen egy főként a terepjárós stílusjegyekkel operáló autót vetít előre.