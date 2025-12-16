Hetek óta nem látott mértékben csökken mindkét üzemanyag ára!

A 95-ös benzin és a gázolaj is olcsóbb lehet szerdától

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

Szerdán mindkét üzemanyagtípus ára csökken, ennek megfelelően várhatóan a kiskereskedelemben is érezhető lesz a módosítás hatása. Íme a változtatás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!

A héten először módosul legalább az egyik üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára, ráadásul szerdán a 95-ös benzin és a gázolaj literje is olcsóbb lesz a kutaknak. A Holtankoljak.hu értesülései szerint egységesen bruttó 5-5 forinttal kell majd kevesebbet fizetnie a töltőállomásoknak. A portál saját számításai szerint kedd délelőtt a 95-ös benzin átlagosan 565 forintba kerül, míg a gázolaj 575 forint környékén mozog. Amennyiben a fenti módosítást beépítik a kiskereskedelmi árképzésbe, úgy ezek az árak kúszhatnak lejjebb szerdán.

