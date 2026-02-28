Hibridként térhet vissza a Mazda MX-5?

Az AutoRAI-nak adott friss interjúban, a Mazda európai vezetői megerősítették, hogy az új Miata prototípusa már létezik, de a gyártó még nem döntötte el, milyen hajtásláncot kapjon a roadster NE generációja. Mivel mindenképpen tartani szeretnék a „vezetési élmény, kis tömeg, valamint a megfizethetőség – szentháromságot, így komoly kihívással néznek szembe a szigorodó emissziós előírások miatt.



Azért, hogy elkerüljék az extra tömeget, amit egy akkumulátor beépítése jelentene, a belső égésű motor életben tartására szintetikus üzemanyag, vagy egy lágy hibrid rendszer, de akár egy bolygódugattyús (Wankel) hatótávnövelő megoldás is szóba került már házon belül. A tervezők abban bíznak, hogy alternatív megoldással talán sikerül megőrizni a roadster alapvető karakterét, amiért évek óta uralja a piacot a kategóriában.





A helyzet azonban nem egyszerű a szintetikus üzemanyagok forgalmazása még gyerekcipőben jár, a reális forgatókönyv szerint tehát mindenképpen valamilyen elektromos rásegítésre lesz szükség. Akárhogy számoljuk, a jelenlegi ND generáció már több mint tíz éve piacon van, ezért a váltás elkerülhetetlen, mi pedig kíváncsian várjuk majd, végül milyen megoldással állnak elő a Mazdánál.



