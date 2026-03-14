Új alkatrészeket gyárt a Honda a legendás NSX-hez

Ahogy telnek az évek, egyre nehezebb eredeti komponenseket beszerezni a ritkább vagy ikonikus modellekhez. A Honda most egy olyan programmal segít ezen, amelynek kedvezményezettje az első generációs Honda/Acura NSX. A japán gyártó bejelentette, hogy újra gyártani kezdi a legendás sportautó több fontos alkatrészét, így a tulajdonosok ismét gyári minőségű termékekhez juthatnak. Az NSX Genuine Parts program keretében a Honda modern gyártási technológiákkal készíti el azokat az elemeket, amelyekből az eredeti készletek már elfogytak.

A program elsősorban az 1990 és 2005 között gyártott első generációs NSX modellekre koncentrál. Az alkatrészek listája mechanikai és karosszériaelemeket is tartalmaz, bár a pontos kínálat piacról piacra eltérhet. A kezdeményezés szorosan kapcsolódik a Honda restaurációs programjához is. A gyártó korábban már működtetett egy hivatalos felújítási szolgáltatást az NSX számára. Most azonban a cél az, hogy az alkatrészek szélesebb körben is elérhetőek legyenek, akár független műhelyek vagy gyűjtők számára.

Az 1990-ben bemutatott NSX a japán sportautó-gyártás egyik mérföldköve volt. Az alumínium karosszéria, a középmotoros elrendezés és a mindennapokban is használható vezethetőség új irányt mutatott a szegmensben. A modell fejlesztésében Ayrton Senna is szerepet játszott, ami tovább erősítette az autó legendáját.

A Honda döntése jól illeszkedik abba a trendbe, amelyben egyre több gyártó kezd újra alkatrészeket kínálni az ikonikus modellekhez. A klasszikus sportautók értéke az utóbbi években jelentősen nőtt, így az ilyen programok nemcsak a rajongók, hanem a gyűjtők számára is komoly jelentőséggel bírnak.