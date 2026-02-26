csütörtök, február 26, 2026
Ismét árat csökkentett a Volkswagen, ennyiért vihetőek mostantól az érintett típusok!

Gorzás Gergő
0
1 perc

Elektromos és belső égésű motorral ellátott gépjárművek árát is csökkentette a Volkswagen, amelynek eredményeképpen a korábbinál jóval kedvezőbb áron lehet ezekhez hozzájutni.

Miután a személyautóknál „rendbe tette az árakat a VW, most a haszongépjárműveken volt a sor. Ennek eredményeképp olcsóbb lett többek között a Caddy, amely a Start felszereltséggel nettó 6 990 000 forinttól érhető el. Emellett ugyanezzel a felszereltséggel a Transporter is rendelhető mostantól 9 999 000 forinttól, de a Volkswagen Haszonjárművek magyarországi weboldalán feltüntetett adatok szerint a drágább csomagokat is jelentős árelőnnyel kínálják – ez helyenként akár a 3,5 millió forintot is elérheti.

A tisztán elektromos modellek kapcsán is jelentős árengedményről döntöttek. Az ID.Buzz Cargo a Start felszereltséggel 12 499 000 forinttól rendelhető, ami több mint 3 millió forintos kedvezmény jelent. A modell pedig a cégek/vállalkozások számára április közepéig az állami támogatás keretében 8 899 000 forint + ÁFA konstrukcióval is megvásárolható. A kedvezmény egyébként az ID.Buzz személyszállító változatára is él, amely a Start csomaggal 15 990 000 forinttól vihető haza.

