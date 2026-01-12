Itt a pontos dátum: ekkor hozzák nyilvánosságra az új KRESZ-t!

Már csak néhány napot kell várni, és bárki számára elérhető lesz az új KRESZ!

2026 történelmi jelentőségű lehet a hazai közlekedés számára, hiszen a tervek szerint már idén bevezetik az új KRESZ-t, ezzel leváltva az 1975 óta érvényben lévőt. Mutatjuk, mikortól férhetsz hozzá te is!

Lassan két éve jelentették be, hogy az immár 1975 óta érvényben lévő KRESZ helyére egy teljesen új jogszabályt alkot az Építési és Közlekedési Minisztérium. A bejelentés óta eltelt időszakban a tárca megbízott munkacsoportja 100 szervezettel és 70 szakértővel egyeztetett a különböző kérdésekről. Lázár János építési és közlekedési miniszter a hétfő délelőtt tartott sajtótájékoztatóján - a Közlekedésinfón - többek között az új KRESZ-ről is beszélt. Elmondta, az anyagot jelenleg az ELTE szakemberei lektorálják, mert egy egyszerű, bárki számára érthető jogszabályt kívánnak létrehozni. Emellett kifejtette, az új KRESZ-t mindenki véleményezheti majd, amelynek teljes szövegét január 20-án hozzák nyilvánosságra. A tervek szerint - ahogyan azt Lázár János már korábban is kifejtette - az új szabályozás szeptemberben léphet életbe.

