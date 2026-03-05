Itt az első videó a Dacia crossoveréről! Elárulták a nevét és a premier dátumát is!

Pletyka szintjén már régóta emlegették a Dacia friss megjelenését, azonban a márka csak idén év elején erősítette meg hivatalosan, hogy a Twingo alapokra épülő villanyautó mellett egy másik újdonsággal is készülnek 2026-ra. Ez a hírek szerint a C-Neo néven futó kombi lesz, viszont a frissen kiadott közleményben már crossoverként hivatkoznak rá, ami gyakorlatilag csak alátámasztja a korábbi szivárgásokat. Ezek szerint a román-francia márka új autója lényegében a C-szegmensbe érkező kombi lesz a Bigster alapjain, vagyis némi SUV-os stílusjegyeket is hordoz majd magán.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A bejelentéssel egyidőben a márka egy rövid videót is publikált, ebből viszont egyelőre nem derült ki még az autó sziluettje sem. Ellenben a hátsó lámpatest egy pillanatra látható, valamint jó pár újrahasznosított műanyag alkatrész is, ez pedig részben alátámasztja a terepjárós dizájnelemek meglétét. Emellett a modell pontos nevét is nyilvánosságra hozták, amely a Jogger, Duster, Bigster típusokra rímelve a Striker elnevezést kapta. Szó szerinti fordításban leginkább a labdarúgás világából ismert "csatár" szót jelenti, de jelen esetben inkább a "strike" (fordításban "csapás") angol szó plusz az "-ER" végződésből tevődik össze a kifejezés. Szerencsére nem sokat kell várni, hogy ennél is többet megtudjunk az új Daciáról, hiszen a márka március 10-ére tűzte ki a világpremiert.